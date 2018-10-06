Прощай, эпоха: на рыбном рынке Цукидзи в Токио прошли последние торги

ТОКИО, 6 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Последние торги знаменитого рынка Цукидзи, история которого насчитывает 83 года, начались в субботу, как обычно, в 5.30 утра.

В Цукидзи, ласково называемого токийцами "кухней Японии", ежедневно реализуется 1500 тонн рыбы и морепродуктов, это около 25% от всего объема оптовых продаж Японии. Обычно все внимательно следят за первым, новогодним аукционом тунца – считается, что чем выше цена за самого дорого тунца, тем успешнее будет год для экономики страны.

Последние торги на Цукидзи останутся в истории продажей 160-килограмового тунца за 4,38 миллиона иен (около 38 тысяч долларов).

Самым дорогим в истории Цукидзи считается тунец, проданный на аукционе 2013 года: он стоил 155 миллионов иен (по курсу на то время это составляло около 1,8 миллиона долларов), хотя весил "всего" 200 кг.

Рынок был построен в 1935 году, и давно встал вопрос о его переносе в другое место. Новый рынок был построен в районе Тоёсу, и переезд должен был состояться еще два года назад. Но проведенные там новым губернатором Токио Юрико Коикэ проверки показали чудовищные превышения норм по содержанию вредных элементов в почве: бензола в 79 раз, а также наличие цианидов, что вообще запрещено любыми нормами. Переезд был отсрочен, и только в июле этого года специалисты заявили о безопасности нового рынка.

Крысы: не позвать ли нам гамельнского дудочника?

Безопасность нового рынка Тоёсу вроде ни у кого не вызывает сомнений, он начнет работу уже 11 октября. Но есть несколько проблем, решения которых пока нет. Это не появившиеся от просадки грунта трещины у основания нескольких стен, не забившая неожиданно из водостоков вода. Главной проблемой могут оказаться крысы. По приблизительным подсчетам, в Цукидзи жило 10 тысяч крыс. За последние месяцы после четырехэтапной дератизации их стало на 1700 особей меньше.

Муниципалитет намерен провести еще несколько операций, но страхов окрестных жителей и владельцев магазинов находящегося поблизости района Гиндза — несмотря на все экономические катаклизмы, самого фешенебельного и дорого в японской столице — это не снимает. Куда направится оставшаяся без привычного корма несколько поредевшая, но все еще полная сил армия Мышиного короля? Увлекающиеся журналисты рисуют страшные картины полчищ крыс, которые в организованном порядке и чуть ли не по ранжиру следуют за рынком на новое место. А местные жители в районе Цукидзи тем временем вешают на дверях ультразвуковые устройства, отпугивающие крыс.

I guess I should have gone last year when I had the chance. #tsukijifishmarket https://t.co/pCDeeqvEzV — Jeff Staple (@Ninjeff) 6 октября 2018 г.

Дух Японии



Цукидзи — самый большой в Японии и мире по объемам продаж. Не увидев Цукидзи, невозможно понять отношение японцев к морю и его обитателям, невозможно заглянуть в душу японской кухни. Когда впервые оказываешься здесь и окидываешь взглядом уходящие в сумрачную даль торговые ряды, невозможно поверить, что все это будет уже сегодня съедено дома за ужином или в ресторанах, а завтра рано утром прилавки вновь наполнятся рыбой, живыми моллюсками, осьминогами и такими морскими обитателями, о существовании которых до сих пор даже не догадывался, не то что не подозревал, что они могут быть съедобны.

Цукидзи – это дух уходящей Японии. Это шумный, иногда грубоватый и бесцеремонный, крикливый и шумный рынок. Это единственное место в Японии, где к пешеходу или туристу никто не испытывает пиетета – на него просто не обращают внимания. Иногда, когда туристы мешают торгам, откровенно недолюбливают. Главное здесь – рыба и то, как лучше ее продать. Погрузчики несутся, не обращая внимания на зазевавшихся или фотографирующих туристов, изредка оповещая о своем приближении криком "посторонись!". Этого мира больше не будет. Новый рынок Тоёсу просторнее, светлее, отвечает всем современным требованиям, но ему вряд ли удастся воссоздать эту атмосферу и дух уходящей эпохи. Со временем он, наверное, создаст свою.