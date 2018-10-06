Саудовская Аравия ответила отказом потребовавшему денег Трампу

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия не будет платить США взамен на свою безопасность, завил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg, комментируя недавнее требование американского президента Дональда Трамп к Эр-Рияду.
"На самом деле мы не будем ничего платить взамен на нашу безопасность. Мы считаем, что все оружие, которое мы получили от США, было оплачено, оно не досталось нам бесплатно. С начала установления отношений между Саудовской Аравией и США мы все покупаем за деньги", — отметил принц.
По словам Салмана Аль Сауда, два года назад Саудовской Аравии проводила политику покупки оружия у других стран, но с приходом к власти Трампа королевство решило еще на десять лет оснастить армию американским вооружением, закупив 60% в США, а 40% сделав в королевстве с использованием американских технологий, на что Эр-Рияд собирается потратить 400 миллиардов долларов. "Эти договоренности включали в себя производство части вооружений в Саудовской Аравии, благодаря чему будут созданы рабочие места в обеих странах. Отличная торговля и прибыль для двух стран, что способствует экономическому росту, а также помогает укрепить нашу безопасность", — добавил бен Салман.
Наследник престола заявил также, что при президенте Бараке Обаме США проводили на Ближнем Востоке политику, которая противоречила целям Саудовской Аравии. Однако Эр-Рияд сумел защитить свои интересы, добавил он. "В конце концов это мы добились успеха, а Соединенные Штаты под руководством президента Обамы потерпели неудачу, например, в Египте", — сказал саудовский принц.
"Король, мы тебя защищаем"
Как отмечается на сайте Пентагона, американские военнослужащие располагаются недалеко от Эр-Рияда и ведут только военную подготовку местных сил.
Заявления для внутреннего потребителя
"Саудовская Аравия не обращает внимание на подобные высказывания Трампа, зная, что они рассчитаны на внутреннего потребителя в преддверии выборов в Конгресс, а не обращены к ней. Трамп хочет казаться привлекательнее демократов, показывая, что в отличие от них, он не прогибается ни перед кем, раздает приказы королям. Саудовская Аравия это осознает. Для нее гораздо важнее, чтобы он оставался у власти, помогая саудитам добиваться своих целей", — сказал аль-Такийя.