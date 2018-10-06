Саудовская Аравия ответила отказом потребовавшему денег Трампу

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия не будет платить США взамен на свою безопасность, завил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg, комментируя недавнее требование американского президента Дональда Трамп к Эр-Рияду.

"На самом деле мы не будем ничего платить взамен на нашу безопасность. Мы считаем, что все оружие, которое мы получили от США, было оплачено, оно не досталось нам бесплатно. С начала установления отношений между Саудовской Аравией и США мы все покупаем за деньги", — отметил принц.

По словам Салмана Аль Сауда, два года назад Саудовской Аравии проводила политику покупки оружия у других стран, но с приходом к власти Трампа королевство решило еще на десять лет оснастить армию американским вооружением, закупив 60% в США, а 40% сделав в королевстве с использованием американских технологий, на что Эр-Рияд собирается потратить 400 миллиардов долларов. "Эти договоренности включали в себя производство части вооружений в Саудовской Аравии, благодаря чему будут созданы рабочие места в обеих странах. Отличная торговля и прибыль для двух стран, что способствует экономическому росту, а также помогает укрепить нашу безопасность", — добавил бен Салман.

Наследник престола заявил также, что при президенте Бараке Обаме США проводили на Ближнем Востоке политику, которая противоречила целям Саудовской Аравии. Однако Эр-Рияд сумел защитить свои интересы, добавил он. "В конце концов это мы добились успеха, а Соединенные Штаты под руководством президента Обамы потерпели неудачу, например, в Египте", — сказал саудовский принц.

"Король, мы тебя защищаем"

О том, что король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд не сможет продержаться без поддержки Вашингтона, американский лидер сказал 3 октября, выступая перед своими сторонниками в штате Миссисипи. "Как насчет сделок с военными, когда мы защищаем богатые страны, а нам это не возмещают? Я люблю короля Салмана, но я сказал: "Король, мы тебя защищаем. Без нас ты не смог бы продержаться и две недели. Ты должен платить за свою армию", — заявил Трамп.

Как отмечается на сайте Пентагона, американские военнослужащие располагаются недалеко от Эр-Рияда и ведут только военную подготовку местных сил.

Заявления для внутреннего потребителя

Эр-Рияд не воспринимает всерьез требование Дональда Трампа к королю Саудовской Аравии платить за американскую защиту, так как понимает, что такие заявления делаются для внутренней аудитории, при этом для саудитов важнее поддержка США в более серьезных вопросах, которую они получают от администрации нынешнего президента, считает эксперт по странам Персидского залива исследовательского центра "Аль-Джазира" Хавас аль-Тыкийя.

"Саудовская Аравия не обращает внимание на подобные высказывания Трампа, зная, что они рассчитаны на внутреннего потребителя в преддверии выборов в Конгресс, а не обращены к ней. Трамп хочет казаться привлекательнее демократов, показывая, что в отличие от них, он не прогибается ни перед кем, раздает приказы королям. Саудовская Аравия это осознает. Для нее гораздо важнее, чтобы он оставался у власти, помогая саудитам добиваться своих целей", — сказал аль-Такийя.