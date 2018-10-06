Перу снова будет пускать венесуэльцев без паспорта

МЕХИКО, 6 окт — РИА Новости. Суд в Перу аннулировал в пятницу предыдущее решение властей требовать от венесуэльцев предъявления паспорта при въезде в страну.

Соответствующее решение было принято в пятницу судьей Селией Сан-Мартин из уголовного суда Лимы. По ее решению, исполнительной власти Перу даны 30 дней, чтобы выработать национальный стратегический план по регулированию передвижений венесуэльских мигрантов и гарантировать их основные права.

Портал Comercio отмечает, что судья счел требование паспорта как раз нарушением права венесуэльцев на свободное передвижение. С конца августа граждане Венесуэлы должны были иметь паспорт для въезда на территорию Перу. Такую же меру ввел Эквадор.

До этого граждане стран Союза южноамериканских наций (Унасур) и Андского сообщества могли въезжать в Эквадор, как и в Перу, по национальным удостоверениям. Это относилось и к гражданам Венесуэлы, которые сейчас массово мигрируют в соседние страны из-за плохой социально-экономической ситуации на родине.

В начале мая Международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в десять раз. Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.

При этом ООН оценивает сейчас число беженцев из Венесуэлы в 2,3 миллиона человек, только в Колумбии их число может достигать одного миллиона.