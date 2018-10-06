МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Киевский мэр Виталий Кличко пошутил над тем, что жители украинской столицы вынуждены обходиться без горячего водоснабжения. По его словам, наличие горячей воды в квартирах зависит от поставок газа, с которыми возникли трудности, об этом сообщает "Украинская правда".
Отвечая на вопрос о том, как сам мэр обходится без горячего водоснабжения, Кличко заявил, что у него "есть бойлер".
Он признал, что не все жители Киева могут позволить установить у себя дома водонагреватели, но при этом отметил, что их установка позволит отчасти не зависеть от центрального водоснабжения.
Ситуация с горячей водой в Киеве
Как сообщают СМИ, в украинской столице практически весь летний период не было горячей воды, при этом в некоторых районах Киева она отсутствует до сих пор.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко даже намеревался подать в суд на "Нафтогаз" из-за того, что в результате препираний между сторонами в трех тысячах домов украинской столицы отсутствует горячее водоснабжение.
Недавно ряд СМИ сообщал, что в ближайшее времени "Нафтогаз Украины" и "Киевтеплоэнерго" все таки планируют заключить договор о поставках газа.
В начале октября коммунальщики смогли восстановить доступ к горячей воде некоторых домов в Киеве, однако, даже по официальным данным, почти девять с половиной тысяч зданий до сих пор лишены горячего водоснабжения.
Какими еще высказываниями известен Виталий Кличко
Мэр Киева известен яркими высказываниями и порой абсурдными оговорками. Своеобразной визитной карточкой Виталия Кличко стала фраза: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
С арифметикой у него тоже возникали трудности. В эфире телеканала ТСН Кличко сказал: "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров".
Однажды Кличко во время представления гимна Киева перепутал его с гимном Украины.