МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Киевский мэр Виталий Кличко пошутил над тем, что жители украинской столицы вынуждены обходиться без горячего водоснабжения. По его словам, наличие горячей воды в квартирах зависит от поставок газа, с которыми возникли трудности, об этом сообщает "Украинская правда".

"Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают", — заявил градоначальник.

Отвечая на вопрос о том, как сам мэр обходится без горячего водоснабжения, Кличко заявил, что у него "есть бойлер".

Он признал, что не все жители Киева могут позволить установить у себя дома водонагреватели, но при этом отметил, что их установка позволит отчасти не зависеть от центрального водоснабжения.

Ситуация с горячей водой в Киеве

Как сообщают СМИ, в украинской столице практически весь летний период не было горячей воды, при этом в некоторых районах Киева она отсутствует до сих пор.

Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что не будут заключать контракт на поставку газа коммунальному предприятию столицы "Киевтеплоэнерго", пока Киев не оплатит имеющуюся задолженность.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко даже намеревался подать в суд на "Нафтогаз" из-за того, что в результате препираний между сторонами в трех тысячах домов украинской столицы отсутствует горячее водоснабжение.

Недавно ряд СМИ сообщал, что в ближайшее времени "Нафтогаз Украины" и "Киевтеплоэнерго" все таки планируют заключить договор о поставках газа.

В начале октября коммунальщики смогли восстановить доступ к горячей воде некоторых домов в Киеве, однако, даже по официальным данным, почти девять с половиной тысяч зданий до сих пор лишены горячего водоснабжения.

Какими еще высказываниями известен Виталий Кличко

Мэр Киева известен яркими высказываниями и порой абсурдными оговорками. Своеобразной визитной карточкой Виталия Кличко стала фраза: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

Говоря о подготовке к отопительному сезону, градоначальник призвал жителей Киева "подготовиться к земле".

С арифметикой у него тоже возникали трудности. В эфире телеканала ТСН Кличко сказал: "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров".

Однажды Кличко во время представления гимна Киева перепутал его с гимном Украины.