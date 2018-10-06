МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Часть Азовского моря в районе города Бердянск и поселка Ялта в Донецкой области закроют на время запланированных на 9 — 12 октября артиллерийских стрельб в ходе учений украинской армии, об этом написал в Facebook журналист Андрей Клименко.

Он также назвал координаты закрытой зоны и точный промежуток времени, в течение которого будут производиться стрельбы.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море,

До этого в Киеве заявили о намерении усилить военное присутствие в Азовском море, создав там военно-морскую базу.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".