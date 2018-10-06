МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украинские спецслужбы пытаются вербовать находящихся на Украине родственников российских военнослужащих и правоохранителей для сбора секретной информации, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

"На них оказывается давление с целью получить служебную и личную информацию о наших силовиках", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, такие попытки начались после воссоединения Крыма с Россией и особенно усилились в последние год-два.

Попытка вербовки корреспондента РИА Новости

В июне стало известно, что СБУ хотела завербовать корреспондента РИА Новости Ирину Высокович, имеющую украинское гражданство, когда та прибыла в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

После нескольких часов беседы журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости. Однако затем Высокович рассказала о попытке вербовки.

В спецслужбе подтвердили факт встречи, однако заявили, что это было "собеседование".

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что случившееся — это "очередной пример пренебрежения со стороны киевского режима профессией журналиста".

Российский МИД призвал международные инстанции обратить внимание на произвол киевских властей.

Не отдыхать за границей

В конце апреля 2014 года сотрудникам российских силовых ведомств было рекомендовано не отдыхать за границей, в том числе на Украине.

На сайте МИД России с сентября 2013 года размещена рекомендация российским гражданам "воздержаться от зарубежных поездок, особенно в страны, заключившие с США договоры о взаимной выдаче". Отмечается, что американская администрация, безосновательно отказывающаяся признавать воссоединение Крыма с Россией, которое полностью соответствует международному праву и Уставу ООН, пытается превратить в рутинную практику "охоту" за российскими гражданами в третьих странах с целью их последующей экстрадиции и осуждения в США по, как правило, сомнительным обвинениям.