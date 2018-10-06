Пентагон опроверг информацию о готовящейся отставке министра ВВС

ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Пентагон опровергает информацию о готовящейся отставке министра военно-воздушных сил Хезер Уилсон, работой которой по созданию космических войск, по слухам, недоволен президент Дональд Трамп.

"Это ерунда", — заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, комментируя публикацию о грядущей отставке Уилсон. "Руководство министерства обороны сосредоточено на том, чтобы защищать нашу великую страну и на совместной работе", — добавила она.

Министр ВВС хотя и называется министром, но в кабинет не входит и подчиняется главе минобороны.

По данным издания Foreign Policy, отставка Уилсон может последовать после промежуточных выборов в конгресс в ноябре, хотя окончательного решения по этому поводу еще не принято.

В публикации говорится, что в администрации уже обсуждают кандидатуру нового министра. Одним из наиболее вероятных претендентов считается республиканец-конгрессмен Майк Роджерс, который давно поддерживал идею военного освоения космоса.

Ранее Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам американского лидера, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, а перехватчики могут быть развернуты позднее.

В настоящее время международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения. Однако пока ни одна из стран, имеющая доступ к космическим технологиям, официально не размещала какое-либо оружие в космосе. Тем не менее, США подозревают в милитаризации космоса Россию и Китай. Пентагон не скрывает, что ведет соответствующие разработки в этой области.