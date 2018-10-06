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"У меня бойлер": Кличко пошутил про отсутствие горячей воды

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2018 (104)
(обновлено: 01:19 06.10.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЛидер объединенной партии Солидарность, мэр Киева Виталий Кличко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве во время второго тура выборов в органы местного самоуправленияЛидер объединенной партии Солидарность, мэр Киева Виталий Кличко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве во время второго тура выборов в органы местного самоуправления
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Киевский градоначальник Виталий Кличко шуткой объяснил отсутствие в городе горячего водоснабжения, напомнив про трудности с поставками газа, об этом сообщает "Украинская правда".

Киево-Печерская Лавра
© РИА Новости / Александр Альтман
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"Нафтогаз" умыл руки: в Киеве уже полгода нет горячей воды
"Вот говорят, что Кличко закрутил краны и отключил горячую воду. Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают", — заявил киевский градоначальник.

В ответ на вопрос о том, как он сам выходит из ситуации, Кличко заявил, что у него "есть бойлер". При этом мэр признал, что многие киевляне не имеют возможности приобрести водонагреватели, но отметил, что установка бойлеров позволит стать независимым от центрального водоснабжения.

По сообщениям в СМИ, в Киеве практически все лето отсутствовала горячая вода, при этом в нескольких районах она отсутствует до сих пор.

Ранее "Нафтогаз Украины" заявлял, что не хочет заключать договор на поставку газа коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", пока город не заплатит старые долги.

Компрессорная станция НАК Нафтогаз Украины в Харькове
© AFP 2018 / Sergey Bobok
Кличко пригрозил "Нафтогазу" судом из-за отсутствия горячей воды в Киеве
При это сообщается, что в скором времени "Нафтогаз Украины" и "Киевтеплоэнерго" планируют все же заключить договор о поставках газа.

К началу октября удалось восстановить водоснабжение в некоторых домах Киева, однако, по официальным данным снабжающей компании, почти в девяти с половиной тысячах зданий из кранов до сих пор течет только холодная вода.

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