"У меня бойлер": Кличко пошутил про отсутствие горячей воды

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Киевский градоначальник Виталий Кличко шуткой объяснил отсутствие в городе горячего водоснабжения, напомнив про трудности с поставками газа, об этом сообщает "Украинская правда".
В ответ на вопрос о том, как он сам выходит из ситуации, Кличко заявил, что у него "есть бойлер". При этом мэр признал, что многие киевляне не имеют возможности приобрести водонагреватели, но отметил, что установка бойлеров позволит стать независимым от центрального водоснабжения.
По сообщениям в СМИ, в Киеве практически все лето отсутствовала горячая вода, при этом в нескольких районах она отсутствует до сих пор.
Ранее "Нафтогаз Украины" заявлял, что не хочет заключать договор на поставку газа коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", пока город не заплатит старые долги.
К началу октября удалось восстановить водоснабжение в некоторых домах Киева, однако, по официальным данным снабжающей компании, почти в девяти с половиной тысячах зданий из кранов до сих пор течет только холодная вода.