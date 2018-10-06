Число раненых в стычках с израильскими военными в Газе достигло 376 человек

ГАЗА, 6 окт — РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа и Израиля в пятницу достигло 376 человек, еще два человека погибли, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

Ранее сообщалось о двух погибших и 45 раненых.

По данным палестинского Минздрава, 192 человека были госпитализированы, ранения семи из них оцениваются как тяжелые. Среди погибших — мальчик 12 лет.

С конца марта в секторе Газа продолжаются протестные акции — так называемый "Великий марш возвращения". Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными. С конца мая палестинские боевики и израильская армия уже четырежды обменивались ракетными обстрелами и авиаударами, но всякий раз эскалацию удавалось погасить Египту и ООН, которые разрабатывают проект долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа. Последний такой раунд прошел в начале августа, когда палестинцы за два дня выпустили порядка 200 ракет и мин, а израильтяне ответили бомбежками почти 150 целей на территории анклава.