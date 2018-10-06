ДОХА, 6 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия не будет платить США взамен на свою безопасность, заявил саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью агентству Блумберг, комментируя недавнее требование американского президента Дональда Трампа к Эр-Рияду.

Выступая в минувший вторник перед сторонниками в Миссисипи, Дональд Трамп сказал, что любит саудовского короля, но тот не продержался бы и двух недель без защиты США, поэтому ему следует платить за эти услуги.

"На самом деле мы не будем ничего платить взамен на нашу безопасность. Мы считаем, что все оружие, которое мы получили от США, было оплачено, оно не досталось нам бесплатно. С начала установления отношений между Саудовской Аравией и США мы все покупаем за деньги", — отметил принц.

По словам Салмана Аль Сауда, два года назад Саудовской Аравии проводила политику покупки оружия у других стран, но с приходом к власти Трампа королевство решило еще на десять лет оснастить армию американским вооружением, закупив 60% в США, а 40% сделав в королевстве с использованием американских технологий, на что Эр-Рияд собирается потратить 400 миллиардов долларов. "Эти договоренности включали в себя производство части вооружений в Саудовской Аравии, благодаря чему будут созданы рабочие места в обеих странах. Отличная торговля и прибыль для двух стран, что способствует экономическому росту, а также помогает укрепить нашу безопасность", — добавил бен Салман.