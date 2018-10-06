РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Стена в голове: восточные немцы тоскуют по советскому прошлому

(обновлено: 08:10 06.10.2018)
011103
© AP Photo / Lionel CironneauВосточногерманские пограничники в проеме Берлинской стеныВосточногерманские пограничники в проеме Берлинской стены
© AP Photo / Lionel Cironneau

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. Восточные и западные немцы отмечают 28-летие объединения Германии. Долгие годы, пока жили по разные стороны Берлинской стены, они мечтали о восстановлении единства нации. Но когда это наконец произошло, выяснилось, что их по-прежнему разделяет стена — в традициях, менталитете, воспитании, доходах и даже языке. Восточные немцы признаются, что с исчезновением ГДР они лишились родины, и с теплотой вспоминают социалистическое прошлое, зачастую сильно его идеализируя.

Баба Яга и шпревальдские огурцы

"Этим летом я ходила на очередную встречу выпускников нашей школы. Мы видимся каждые пять лет. Сейчас я живу в Голландии, но ради этого приезжаю в Германию", — говорит Хайди Кулен. Помимо школьных альбомов с фотографиями, бывшие одноклассники приносят шоколад, шампанское "Красная Шапочка", знаменитые шпревальдские огурцы, лечо, горчицу из саксонского Баутцена и аналог американской колы — популярный в ГДР лимонад ClubCola. Все вместе вспоминают, как ходили на УПК (Unterrichtstag in der Produktion), собирали картофель, и смеются над тем, как их изображают "весси".

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Процесс объединения бывшей ГДР и ФРГ еще не завершился, заявила Меркель

В современной Германии очень востребованы вещи и предметы, связанные с социалистическим прошлым: кухонная утварь, люстры, зубные щетки, фарфоровые статуэтки, сделанные в ГДР. Отмотать время назад и вернуться на несколько десятилетий в прошлое восточным немцам помогают магазины и рестораны ретропродуктов, которых с каждым годом открывается все больше. Есть журналы, книги и фильмы о жизни в ГДР.

"Я с большим удовольствием пересматриваю советские фильмы-сказки. Баба Яга и избушка на курьих ножках просто вне конкуренции. Сейчас такого не найдешь", — признается 40-летняя Сандра Доган. По ее словам, в наши дни не хватает многого из того, что было в ГДР. "Тогда каждому ребенку гарантировали место в детском саду, можно было с легкостью поступить в университет, медицина — бесплатная, никакой безработицы, люди были душевнее. Все, что мы делали, ценилось, ничто не оставляли без внимания", — перечисляет она РИА Новости.

© AFP 2018 / Patrick HertzogЖители Западной Германии приветствуют жителей Восточной Германии. 1989 год
© AFP 2018 / Patrick Hertzog
Жители Западной Германии приветствуют жителей Восточной Германии. 1989 год

С ней согласна и фрау Герт, которой уже за 80: "Раньше был порядок. Мы жили дружно, работали, были уверены в завтрашнем дне. В деревне соседи помогали друг другу, все были как одна семья". Пожилая женщина сетует, что теперь каждый сам по себе, "за своим забором".

"В то время было множество молодежных организаций, а нынешние подростки просто не знают, чем себя занять: либо сидят, уткнувшись в сотовые телефоны, либо залипают перед мониторами. Да и школьная программа была намного эффективнее", — сожалеет житель Франкфурта-на-Одере Хольгер Ренитц.

Особенно остро стоит вопрос пенсий. Ангела Меркель обещала к 2025 году их выравнять, однако пока разница ощутима. Иногда разрыв достигает 450 евро, пишет Spiegel. "Я с детства живу в Тюрингии, всю жизнь проработал водителем автобуса, а моя пенсия меньше, чем у многих других немцев", — жалуется в разговоре с РИА Новости Ральф Швидер (попросил изменить свое настоящее имя).

В положении униженных

ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ в 1990 году, однако по сути это была аннексия. На территории бывшего социалистического государства вводилась в действие Конституция ФРГ 1949 года, менялись денежные знаки, а военные, чиновники и офицеры спецслужб подверглись люстрации.

Берлинская стена
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Символ холодной войны: Берлинская стена

Различия в менталитете "осси" и "весси", как они иронично друг друга называли, не стерлись до сих пор. "Стена у нас в головах", — говорят сами немцы. "В элиту обычно попадают западные немцы, налицо настоящий культурный колониализм, причем речь и об органах власти в самих восточных землях", — считает Томас Крюгер, глава Федерального агентства по гражданскому воспитанию. Он один из немногих "осси", пробившихся во власть. Тот факт, что высший пост в стране занимает родившаяся в ГДР Ангела Меркель, лишь немного сглаживает ситуацию.

© РИА Новости / Борис БабановПерейти в фотобанкЖители ГДР разбирают Берлинскую стену на сувениры
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
Жители ГДР разбирают Берлинскую стену на сувениры

На востоке признаются, что зачастую чувствуют себя неполноценными гражданами, считают, что в результате объединения "была опорочена их родина", а сами они оказались "в положении униженных". Неудивительно — они дорого заплатили за объединение.

Условия диктует ФРГ

Сразу после падения Берлинской стены власти ФРГ заявили своим обретенным соотечественникам, что их технологии отстали лет на десять, а экономика неконкурентоспособна. Все крупные предприятия бывшей ГДР решили закрыть: миллионы остались без работы. Такая участь постигла Бранденбургский металлургический завод, крупнейший в восточных землях. Еще в 1970-е он выплавлял 2,3 миллиона тонн стали в год, трудоустроив десять тысяч человек. Объединенной стране эта сталь оказалась не нужна, и в 1992-м на территории завода открыли Бранденбургский промышленный музей.

Лишившиеся работы "осси" в поисках лучшей жизни отправились на запад. Те, кто раньше руководил целыми предприятиями, стали мести улицы и развозить товары.

В настоящее время на промышленность восточных земель приходится не более десяти процентов экономики Германии. Уровень доходов семей примерно на 20 процентов ниже. Да и средняя стоимость одного часа рабочего времени на семь евро меньше. Многие предпочитают работать на западе, приезжая домой только на выходные. Из-за сильного оттока населения и низкой рождаемости на территории бывшей ГДР возникли демографические проблемы.

Жители ГДР ломают Берлинскую стену
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
ГДР против ФРГ. Почему граждане Германии не любят друг друга

Проведенные в стране опросы общественного мнения неоднократно показывали, что "осси" склонны к ностальгии по прежнему образу жизни. Почти половина населения Восточной Германии уверена, что "в ГДР было больше хорошего, чем плохого, проблемы имелись, но с ними можно было жить", а "народ и вовсе жил счастливее и благополучнее, чем в Германии после объединения". С этим не согласна молодежь: новому поколению нравится жить в объединенной стране, и о стене они знают лишь по рассказам близких или из уроков по истории.

Федеральное правительство вынуждено вкладывать немалые деньги в развитие востока, в частности, в улучшение социального обеспечения. В экономику бывшей ГДР закачали уже несколько триллионов долларов. Некоторые восточные земли расходуют бюджетных средств больше, чем зарабатывают.

Стереть различия в менталитете восточных и западных немцев после раскола, продолжавшегося более сорока лет, за четверть века не удалось. Впрочем, на помощь приходят культура и спорт. Немцы признаются, что по-настоящему едиными чувствуют себя во время Олимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы по футболу.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена