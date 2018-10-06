Стена в голове: восточные немцы тоскуют по советскому прошлому

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. Восточные и западные немцы отмечают 28-летие объединения Германии. Долгие годы, пока жили по разные стороны Берлинской стены, они мечтали о восстановлении единства нации. Но когда это наконец произошло, выяснилось, что их по-прежнему разделяет стена — в традициях, менталитете, воспитании, доходах и даже языке. Восточные немцы признаются, что с исчезновением ГДР они лишились родины, и с теплотой вспоминают социалистическое прошлое, зачастую сильно его идеализируя.

Баба Яга и шпревальдские огурцы

"Этим летом я ходила на очередную встречу выпускников нашей школы. Мы видимся каждые пять лет. Сейчас я живу в Голландии, но ради этого приезжаю в Германию", — говорит Хайди Кулен. Помимо школьных альбомов с фотографиями, бывшие одноклассники приносят шоколад, шампанское "Красная Шапочка", знаменитые шпревальдские огурцы, лечо, горчицу из саксонского Баутцена и аналог американской колы — популярный в ГДР лимонад ClubCola. Все вместе вспоминают, как ходили на УПК (Unterrichtstag in der Produktion), собирали картофель, и смеются над тем, как их изображают "весси".

В современной Германии очень востребованы вещи и предметы, связанные с социалистическим прошлым: кухонная утварь, люстры, зубные щетки, фарфоровые статуэтки, сделанные в ГДР. Отмотать время назад и вернуться на несколько десятилетий в прошлое восточным немцам помогают магазины и рестораны ретропродуктов, которых с каждым годом открывается все больше. Есть журналы, книги и фильмы о жизни в ГДР.

"Я с большим удовольствием пересматриваю советские фильмы-сказки. Баба Яга и избушка на курьих ножках просто вне конкуренции. Сейчас такого не найдешь", — признается 40-летняя Сандра Доган. По ее словам, в наши дни не хватает многого из того, что было в ГДР. "Тогда каждому ребенку гарантировали место в детском саду, можно было с легкостью поступить в университет, медицина — бесплатная, никакой безработицы, люди были душевнее. Все, что мы делали, ценилось, ничто не оставляли без внимания", — перечисляет она РИА Новости.

© AFP 2018 / Patrick Hertzog Жители Западной Германии приветствуют жителей Восточной Германии. 1989 год © AFP 2018 / Patrick Hertzog Жители Западной Германии приветствуют жителей Восточной Германии. 1989 год

С ней согласна и фрау Герт, которой уже за 80: "Раньше был порядок. Мы жили дружно, работали, были уверены в завтрашнем дне. В деревне соседи помогали друг другу, все были как одна семья". Пожилая женщина сетует, что теперь каждый сам по себе, "за своим забором".

"В то время было множество молодежных организаций, а нынешние подростки просто не знают, чем себя занять: либо сидят, уткнувшись в сотовые телефоны, либо залипают перед мониторами. Да и школьная программа была намного эффективнее", — сожалеет житель Франкфурта-на-Одере Хольгер Ренитц.

Особенно остро стоит вопрос пенсий. Ангела Меркель обещала к 2025 году их выравнять, однако пока разница ощутима. Иногда разрыв достигает 450 евро, пишет Spiegel. "Я с детства живу в Тюрингии, всю жизнь проработал водителем автобуса, а моя пенсия меньше, чем у многих других немцев", — жалуется в разговоре с РИА Новости Ральф Швидер (попросил изменить свое настоящее имя).

В положении униженных

ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ в 1990 году, однако по сути это была аннексия. На территории бывшего социалистического государства вводилась в действие Конституция ФРГ 1949 года, менялись денежные знаки, а военные, чиновники и офицеры спецслужб подверглись люстрации.

Различия в менталитете "осси" и "весси", как они иронично друг друга называли, не стерлись до сих пор. "Стена у нас в головах", — говорят сами немцы. "В элиту обычно попадают западные немцы, налицо настоящий культурный колониализм, причем речь и об органах власти в самих восточных землях", — считает Томас Крюгер, глава Федерального агентства по гражданскому воспитанию. Он один из немногих "осси", пробившихся во власть. Тот факт, что высший пост в стране занимает родившаяся в ГДР Ангела Меркель, лишь немного сглаживает ситуацию.

На востоке признаются, что зачастую чувствуют себя неполноценными гражданами, считают, что в результате объединения "была опорочена их родина", а сами они оказались "в положении униженных". Неудивительно — они дорого заплатили за объединение.

Условия диктует ФРГ

Сразу после падения Берлинской стены власти ФРГ заявили своим обретенным соотечественникам, что их технологии отстали лет на десять, а экономика неконкурентоспособна. Все крупные предприятия бывшей ГДР решили закрыть: миллионы остались без работы. Такая участь постигла Бранденбургский металлургический завод, крупнейший в восточных землях. Еще в 1970-е он выплавлял 2,3 миллиона тонн стали в год, трудоустроив десять тысяч человек. Объединенной стране эта сталь оказалась не нужна, и в 1992-м на территории завода открыли Бранденбургский промышленный музей.

Лишившиеся работы "осси" в поисках лучшей жизни отправились на запад. Те, кто раньше руководил целыми предприятиями, стали мести улицы и развозить товары.

В настоящее время на промышленность восточных земель приходится не более десяти процентов экономики Германии. Уровень доходов семей примерно на 20 процентов ниже. Да и средняя стоимость одного часа рабочего времени на семь евро меньше. Многие предпочитают работать на западе, приезжая домой только на выходные. Из-за сильного оттока населения и низкой рождаемости на территории бывшей ГДР возникли демографические проблемы.

Проведенные в стране опросы общественного мнения неоднократно показывали, что "осси" склонны к ностальгии по прежнему образу жизни. Почти половина населения Восточной Германии уверена, что "в ГДР было больше хорошего, чем плохого, проблемы имелись, но с ними можно было жить", а "народ и вовсе жил счастливее и благополучнее, чем в Германии после объединения". С этим не согласна молодежь: новому поколению нравится жить в объединенной стране, и о стене они знают лишь по рассказам близких или из уроков по истории.

Федеральное правительство вынуждено вкладывать немалые деньги в развитие востока, в частности, в улучшение социального обеспечения. В экономику бывшей ГДР закачали уже несколько триллионов долларов. Некоторые восточные земли расходуют бюджетных средств больше, чем зарабатывают.

Стереть различия в менталитете восточных и западных немцев после раскола, продолжавшегося более сорока лет, за четверть века не удалось. Впрочем, на помощь приходят культура и спорт. Немцы признаются, что по-настоящему едиными чувствуют себя во время Олимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы по футболу.