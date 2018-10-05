Помпео надеется на встрече с Ким Чен Ыном определить место и время саммита

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео надеется по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном определить место и время для саммита.

"Так что мы надеемся по крайней мере… начать работу над вариантами по месту и времени, когда председатель Ким встретится с президентом (США Дональдом Трампом — ред.) снова. Пока нет ни места, ни времени (встречи)", — сказал Помпео журналистам, выразив сомнение при этом, что по итогам встречи все же удастся точно определить параметры предстоящего саммита лидеров двух стран.

Помпео рассказал, что у США продолжаются переговоры с северокорейскими партнерами по тому, как достичь денуклеаризации.

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 7 октября Пхеньян, где проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.