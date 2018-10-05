Нидерланды пытаются исказить роль России в мире, считает сирийский депутат

БЕЙРУТ, 5 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Обвинения Амстердама в хакерских атаках в адрес России являются частью противодействия Запада роли РФ в мире — это новый этап политического противостояния, считает депутат сирийского народного совета, член комитета по международным делам Ахмад Мерии.
"Почему Нидерланды приняли подобное решение и именно сейчас? Те, кто хотят подменить реальную картину, они же и поддерживают террористов. И это не пустые слова. Те, кто укрывает ИГ* ("Исламское государство"*) на востоке Сирии — это США, дело очевидное. Я думаю, предстоящий этап будет своего рода дипломатическим противостоянием. США продолжат противостоять России и ее возрастающей роли (в мире). И конечно США давят на Европу, что бы та предпринимала действия в их интересах",- рассказал РИА Новости Мерии.
Депутат пояснил свои слова тем, что союз России, Сирии и Ирана одерживает значительные победы, что неприемлемо для Запада, в связи с чем США и другие страны предпринимают разные попытки противостоять Москве политически не только в Сирии, но и на Украине и других международных площадках.
МИД РФ назвал обвинения со стороны Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.
Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.
Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.
* Террористическая организация, запрещенная в России.