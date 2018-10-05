Нидерланды пытаются исказить роль России в мире, считает сирийский депутат

БЕЙРУТ, 5 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Обвинения Амстердама в хакерских атаках в адрес России являются частью противодействия Запада роли РФ в мире — это новый этап политического противостояния, считает депутат сирийского народного совета, член комитета по международным делам Ахмад Мерии.

Накануне Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбам страны якобы удалось предотвратить "хакерскую атаку" на Организацию по запрещению химического оружия, которую, как сообщили в ведомстве, пытались осуществить четверо российских граждан. Подозреваемых в организации кибератаки выдворили из страны в апреле. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не исключил введения новых ограничительных мер против России из-за "кибератаки".

"Почему Нидерланды приняли подобное решение и именно сейчас? Те, кто хотят подменить реальную картину, они же и поддерживают террористов. И это не пустые слова. Те, кто укрывает ИГ* ("Исламское государство"*) на востоке Сирии — это США, дело очевидное. Я думаю, предстоящий этап будет своего рода дипломатическим противостоянием. США продолжат противостоять России и ее возрастающей роли (в мире). И конечно США давят на Европу, что бы та предпринимала действия в их интересах",- рассказал РИА Новости Мерии.

Депутат пояснил свои слова тем, что союз России, Сирии и Ирана одерживает значительные победы, что неприемлемо для Запада, в связи с чем США и другие страны предпринимают разные попытки противостоять Москве политически не только в Сирии, но и на Украине и других международных площадках.

"РФ стала страной, способной противостоять, и при этом она не та страна, которая призывает к войне. Россия имеет достаточно сил, чтобы сохранить мир и ответить на агрессию", — подчеркнул Мерии.

МИД РФ назвал обвинения со стороны Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.

* Террористическая организация, запрещенная в России.