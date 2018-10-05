Бывший американский военный признался, что отправил ядовитые семена Путину

ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Бывший американский военный, направивший письма с касторовыми семенами в Белый дом и Пентагон, сообщил, что также направил аналогичные "ядовитые" послания президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете Второй, свидетельствуют документы суда.

Во вторник стало известно о том, что письма, содержащие следы рицина, получили в Пентагоне, Белом доме и ФБР. Позднее по подозрению в их отправке задержали 39-летнего бывшего военного Уилльяма Клайда Аллэна Третьего (William Clyde Allen III). Мужчина дал признательные показания.

В пятницу ему выдвинули обвинения по пяти пунктам. Бывшему военному грозят десятки лет в тюрьме. Согласно опубликованным сайтом телеканала KUTV обвинительным документам, мужчина рассказал, что "отправил письма из расположенного рядом с его домом почтового отделения в районе 24 сентября 2018 года". Обвиняемый сообщил следователям, что поместил касторовое семя в каждый конверт, а "также проинформировал, что отправил письма с аналогичным содержимым генпрокурору США Джеффу Сешнсу, королеве Англии и российскому президенту Владимиру Путину". По признанию мужчины, он хотел "передать послание". Обвиняемый не пояснил, о чем идет речь.

Бывший военный рассказал следователям, что приобрел около ста касторовых семян в интернете. Как свидетельствуют документы суда, токсичное вещество рицин содержится в касторовых семенах.

"Его извлечение из них сравнительно легко и не требует технических знаний", — говорится в обвинительном заключении.

Согласно информации из открытых источников, прием внутрь касторовых семян может вызывать энтерит, рвоту и колики, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, нарушение водно-электролитного баланса и смерть через неделю.