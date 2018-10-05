Отправителя писем с рицином в Пентагон и Белый дом обвинили по пяти статьям

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Бывший военный, отправивший в Пентагон и Белый дом письма с касторовыми семенами, обвиняется по пяти пунктам, свидетельствуют документы суда.
По подозрению в рассылке опасных посланий был арестован бывший военный 39-летний житель города Логан Уилльям Клайд Аллэн Третий (William Clyde Allen III), оставивший на письмах свой обратный адрес. Он дал следователям признательные показания.
Согласно документам дела, Аллэн признался правоохранительным органам в содеянном, сообщив, что хотел "донести свой посыл", не уточнив, что имеет в виду. Обвинение сообщает, что бывший военный, у которого и ранее были серьезные проблемы с законом, в 2015 году направил в ЦРУ письмо с угрозой "убить президента США, если ведомство не прекратит нарушать его конституционные права". После инцидента ФБР интервьюировало Аллэна, однако в 2017 году он направил угрозу о "намерении взорвать" одну из баз ВС США в Техасе.