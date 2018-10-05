Отправителя писем с рицином в Пентагон и Белый дом обвинили по пяти статьям

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Бывший военный, отправивший в Пентагон и Белый дом письма с касторовыми семенами, обвиняется по пяти пунктам, свидетельствуют документы суда.

Во вторник СМИ сообщили о том, что пакеты предположительно со следами рицина были направлены в офис министра обороны Джеймса Мэттиса и главкома ВМС Джона Ричардсона, в Белый дом и руководителю ФБР. Как заявили затем в Пентагоне, посланные в Белый дом и Пентагон конверты содержали не рицин, а семена растения, из которого получают этот яд.

По подозрению в рассылке опасных посланий был арестован бывший военный 39-летний житель города Логан Уилльям Клайд Аллэн Третий (William Clyde Allen III), оставивший на письмах свой обратный адрес. Он дал следователям признательные показания.

Судебное заседание, на котором ему зачитали обвинения, прошло в пятницу в штате Юта. Мужчину обвиняют в "сознательной угрозе применения биологического токсина рицин в качестве биологического оружия", а также в намерении причинить вред отправкой писем президенту США Дональду Трампу, главе Пентагона Мэттису, командующему ВМС США Ричардсону и директору ФБР Кристоферу Рэю. По каждой из статей обвинения ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Ожидается, что следующее заседание, на котором Аллэн заявит о признании или непризнании вины, состоится позднее в октябре.

Согласно документам дела, Аллэн признался правоохранительным органам в содеянном, сообщив, что хотел "донести свой посыл", не уточнив, что имеет в виду. Обвинение сообщает, что бывший военный, у которого и ранее были серьезные проблемы с законом, в 2015 году направил в ЦРУ письмо с угрозой "убить президента США, если ведомство не прекратит нарушать его конституционные права". После инцидента ФБР интервьюировало Аллэна, однако в 2017 году он направил угрозу о "намерении взорвать" одну из баз ВС США в Техасе.