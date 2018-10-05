В Чехии задержали украинца, перевозившего нелегальных мигрантов

ПРАГА, 5 окт – РИА Новости. Чешская полиция задержала во второй половине дня пятницы 37-летнего гражданина Украины, который нелегально перевозил в своей машине четырех граждан Вьетнама, сообщила журналистам представитель полиции Катержина Рендлова.

"Машина, за рулем которой находился гражданин Украины, была задержана на скоростной магистрали D1 неподалеку от города Вельке-Мезиржичи (на юго-востоке страны). Водитель в возрасте 37 лет нелегально перевозил четырех граждан Вьетнама, двое из которых находились в пассажирском салоне, а еще двое – в грузовом отсеке", — сказала Рендлова.

По словам Рендловой, вьетнамцы не являются родственниками, двое из них взрослые, один в возрасте около 18 лет, еще один – подросток. Последние двое направлены в детский дом в городе Йиглава. Двое взрослых вьетнамцев будут возвращены в страну, из которой они прибыли в Чехию, то есть, в Словакию. Судя по всему, водитель вез их в Германию.

"В отношении водителя, гражданина Украины, будет проведен ускоренный судебный процесс в связи с совершением им уголовного преступления в виде незаконного перевоза людей через госграницу. Результат процесса гражданин Украины будет ожидать в полицейской камере временного заключения", — сказала Рендлова.