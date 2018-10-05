В Грузии заявили, что готовы принять российских экспертов в центре Лугара

ТБИЛИСИ, 5 окт — РИА Новости. Руководитель научного совета Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паат Имнадзе заявил РИА Новости о готовности принять российских экспертов для ознакомления с деятельностью лаборатории Лурага близ Тбилиси, где, по данным Минобороны РФ, под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка), под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

"Мы всегда готовы принять российских экспертов, любых желающих. Приходите, осмотрите и убедитесь, что здесь ничего близкого к тому, что говорят, не происходит", — заявил Имнадзе.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиям. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.

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