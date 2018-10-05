Подружки невест раскрыли неожиданные подробности о свадьбах

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Девушки, которым приходилось выступать в роли подружек невесты, рассказали на сайте Reddit о неприятных случаях, с которыми они столкнулись при подготовке к свадьбе и во время торжества.

Так, одна невеста выбрала на роль подружек 16 девушек, однако в итоге из-за ее капризов их осталось только шесть. Например, она хотела, чтобы гостьи надели платья 16 разных оттенков синего, и устроила истерику, когда оказалось, что это невозможно. Кроме того, девушка в несколько раз превысила запланированный бюджет и требовала от подруг покрыть дополнительные расходы.

Другую невесту разозлило, что одна гостья за несколько месяцев до свадьбы похудела. В итоге она отказалась приглашать подругу, так как хотела казаться наиболее стройной.

Еще одна из пользователей рассказала, что в ходе торжества у отца невесты случился инфаркт. Та расплакалась, но не из-за того, что переживала за здоровье родителя, а из-за "испорченной свадьбы".

"Мой отец имел наглость умереть за полтора месяца до бракосочетания, и невеста никак не могла понять, почему это событие затмило для меня приготовления к ее свадьбе", — написала другая девушка.

Кто-то из комментаторов также вспомнил случай, когда все подружки невесты, кроме одной, покинули церемонию. Девушка порвала выбранные ей самой платья для подруг, потому что они оказались "слишком белыми".