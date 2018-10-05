Посольство России потребовало от Лондона поделиться фактами о "кибератаках"

ЛОНДОН, 5 окт – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ направило в МИД Британии ноту с требованием немедленно поделиться фактами, на основании которых были сделаны выводы о якобы предпринимавшихся попытках РФ провести кибератаки против Лондона, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

Он напомнил, что накануне постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон говорил о якобы предпринимавшихся "попытках ГРУ поставить под угрозу компьютерную систему Форин-офиса" и "вторжения ГРУ" в компьютерную сеть военной лаборатории в Портон-Дауне. Также в четверг Лондон опубликовал заявление о том, что российская военная разведка "почти наверняка" несет ответственность за "взлом и кражу информации с электронной почты небольшой телевизионной компании в Великобритании".

"Сегодня посольство направило в МИД Великобритании ноту с требованием незамедлительно поделиться с Россией фактами, на основании которых были сделаны такие выводы. Напомнили, в частности, что многократно предлагали британцам организовать экспертные консультации с целью снятия озабоченностей в киберсфере, если они действительно имеются", — заявил представитель посольства.

Накануне Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбам страны якобы удалось предотвратить "хакерскую атаку" на Организацию по запрещению химического оружия, которую, как сообщили в ведомстве, пытались осуществить четверо российских граждан. Подозреваемых в организации кибератаки выдворили из страны в апреле.

В российском МИД назвали обвинения нидерландской стороны "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" и подчеркнули, что "шпиономания" наносит существенный вред отношениям между странами. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что заявление прозвучало перед открытием сессии ОЗХО 9 октября для создания "нужного" политического фона.

С обвинениями в адрес России также выступили США и Канада. Утверждается, что к хакерским атакам на американскую избирательную систему, ядерную компанию Westinghouse и антидопинговые лаборатории причастны семь "сотрудников ГРУ". Среди них — четверо выдворенных из Нидерландов россиян. Никаких фактов, доказывающих эту версию, на Западе не представили.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу, которая занималась бы вопросами кибербезопасности и позволила бы Москве и Вашингтону координировать усилия и сотрудничать в сфере информационной защиты, чтобы не допустить вмешательства во внутреннюю политику различных стран. В Соединенных Штатах эту инициативу отвергли.