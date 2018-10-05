Посольство России потребовало от Лондона поделиться фактами о "кибератаках"

ЛОНДОН, 5 окт – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ направило в МИД Британии ноту с требованием немедленно поделиться фактами, на основании которых были сделаны выводы о якобы предпринимавшихся попытках РФ провести кибератаки против Лондона, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
"Сегодня посольство направило в МИД Великобритании ноту с требованием незамедлительно поделиться с Россией фактами, на основании которых были сделаны такие выводы. Напомнили, в частности, что многократно предлагали британцам организовать экспертные консультации с целью снятия озабоченностей в киберсфере, если они действительно имеются", — заявил представитель посольства.
В российском МИД назвали обвинения нидерландской стороны "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" и подчеркнули, что "шпиономания" наносит существенный вред отношениям между странами. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что заявление прозвучало перед открытием сессии ОЗХО 9 октября для создания "нужного" политического фона.
Россия предлагала США создать совместную рабочую группу, которая занималась бы вопросами кибербезопасности и позволила бы Москве и Вашингтону координировать усилия и сотрудничать в сфере информационной защиты, чтобы не допустить вмешательства во внутреннюю политику различных стран. В Соединенных Штатах эту инициативу отвергли.