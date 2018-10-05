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Чижов назвал вмешательство Запада в дела Македонии бесцеремонным

Сюжет:
Спор Греции и Македонии о названии бывшей югославской республики (117)
(обновлено: 21:30 05.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСкопье. Архивное фотоСкопье. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Страны Запада, руководство ЕС и НАТО предпочитают не замечать того факта, что референдум о переименовании в Македонии был признан государственной избирательной комиссией страны несостоявшимся, их действия являются примером бесцеремонного вмешательства во внутренние дела балканского государства, заявил в пятницу журналистам постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Средневековая крепость Скопско Кале в городе Скопье в Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Если посмотреть на пример Македонии, то это классический случай бесцеремонного вмешательства во внутренние дела государства со стороны США, европейских стран, НАТО в лице генсека альянса и ЕС в лице его руководителей. Возникает ощущение, что они даже не задумываются о том, что это вмешательство во внутренние дела", – сказал Чижов российским журналистам.

"Вся эта история с самого начала шита белыми нитками. Конечно, урегулирование двусторонних проблем между двумя соседними государствами путем двустороннего диалога – это позитивно. Проблемы между Афинами и Скопье существовали более 20 лет, за это время было немало возможностей их решить, но они были упущены. Однако сейчас это делается явно с конкретной целью – максимально быстро втянуть Македонию в НАТО. Ради этого все и затеяно. Именно в НАТО, потому что путь в ЕС будет еще долгим и извилистым, говорить об этом можно пока только гипотетически", – сказал постпред.

Оппозиционеры в центре города Скопье в день референдума по межправительственному договору с Грецией о переименовании Македонии.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер оппозиции оценил итоги референдума о переименовании Македонии
"Здесь, в Брюсселе, и в других столицах стараются не замечать того факта, что референдум признан центризбиркомом Македонии как несостоявшийся, акцентируя внимание на том, что он был консультативный. Впрочем, сам по себе он тоже был нелегитимен, потому что по конституции Македонии на референдум можно выносить один вопрос, а тут их фактически было три: Преспанское соглашение, вступление в ЕС и в НАТО", – отметил Чижов.

"Теперь предстоит голосование в парламенте Македонии, где правящей коалиции, при всем старании, голосов не хватает. Необходимо квалифицированное большинство в две трети. Я думаю, что сейчас проходит персональная "воспитательная" работа с оппозиционными депутатами", – заключил дипломат.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о переименовании страны в Республику Северная Македония. 30 сентября в Македонии прошел консультативный референдум с вопросом "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"

Участник голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр обороны Македонии прокомментировала итоги референдума о названии
Согласно оглашенным ГИК результатам, в плебисците приняли участие немногим более 666 тысяч человек, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из проголосовавших свыше 90% выступили "за" соглашение Скопье и Афин. При этом законодательство требует, чтобы для признания референдума состоявшимся был преодолен порог явки в 50% и один голос. Несмотря на низкую явку, США, НАТО и ЕС приветствовали референдум и назвали успешным.
Дело двух Македоний: зачем нужен референдум
© Инфографика
Дело двух Македоний: зачем нужен референдум

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