Чижов назвал вмешательство Запада в дела Македонии бесцеремонным

БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Страны Запада, руководство ЕС и НАТО предпочитают не замечать того факта, что референдум о переименовании в Македонии был признан государственной избирательной комиссией страны несостоявшимся, их действия являются примером бесцеремонного вмешательства во внутренние дела балканского государства, заявил в пятницу журналистам постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Вся эта история с самого начала шита белыми нитками. Конечно, урегулирование двусторонних проблем между двумя соседними государствами путем двустороннего диалога – это позитивно. Проблемы между Афинами и Скопье существовали более 20 лет, за это время было немало возможностей их решить, но они были упущены. Однако сейчас это делается явно с конкретной целью – максимально быстро втянуть Македонию в НАТО. Ради этого все и затеяно. Именно в НАТО, потому что путь в ЕС будет еще долгим и извилистым, говорить об этом можно пока только гипотетически", – сказал постпред.
"Теперь предстоит голосование в парламенте Македонии, где правящей коалиции, при всем старании, голосов не хватает. Необходимо квалифицированное большинство в две трети. Я думаю, что сейчас проходит персональная "воспитательная" работа с оппозиционными депутатами", – заключил дипломат.
Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о переименовании страны в Республику Северная Македония. 30 сентября в Македонии прошел консультативный референдум с вопросом "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"