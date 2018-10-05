КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что за двойное гражданство с Россией нужно наказывать.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что он выступает "категорически против" легализации двойного гражданства. По его словам, в стране необходимо ввести новый закон, который позволил бы это регулировать. В первую очередь речь идет о получении украинцами российского паспорта.

"И все случаи вот такого получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами", — сказал Климкин в эфире телеканала "UA: Харьков" в пятницу.

Он сообщил, что готов рассматривать возможность введения уголовной ответственности за получение двойного гражданства с Россией. Министр утверждает, что любые поездки в соседнюю страну "не могут быть безопасными". Он также отметил, что не приветствует решение некоторых украинцев ехать в Россию на заработки.

Ранее Климкин заявил, что после скандала с раздачей венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье в стране назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства. Иметь его на Украине запрещено, однако в конституции не указано, какие санкции за это предусмотрены.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Киев выступал и с другими "обличающими" заявлениями, в частности, Москве приписывали попытку "похитить княжну Анну Ярославну". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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