КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что за двойное гражданство с Россией нужно наказывать.
"И все случаи вот такого получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами", — сказал Климкин в эфире телеканала "UA: Харьков" в пятницу.
Он сообщил, что готов рассматривать возможность введения уголовной ответственности за получение двойного гражданства с Россией. Министр утверждает, что любые поездки в соседнюю страну "не могут быть безопасными". Он также отметил, что не приветствует решение некоторых украинцев ехать в Россию на заработки.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Киев выступал и с другими "обличающими" заявлениями, в частности, Москве приписывали попытку "похитить княжну Анну Ярославну". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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