Климкин оценил работу биометрического контроля на границе с Россией

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что система биометрического контроля на границе с РФ работает эффективно, однако необходимо принимать дальнейшие шаги.

"Она (биометрическая система пропуска на границе с РФ – ред.) эффективна. Мы создаем банк данных… Но я считаю, что этого мало, нам нужны дальнейшие шаги, в том числе и предварительный запрос российских граждан о том, что они едут на Украину, не исключено, что нам нужно смотреть на их передвижение по территории Украины… Конечно, визы с РФ нам не помогут", — сказал Климкин в эфире телеканала "UA: Харков" в пятницу.

По его словам, по вопросу полного перекрытия границы с РФ, в том силе отмены железнодорожного и автобусного сообщения, нужна дискуссия. "То, что нам нужно лучше контролировать границу и тех, кто пересекает границу это 100%, я с этим согласен, что нам необходимо срочно перекрыть всю границу – это вопрос, который мы должны обсуждать", — добавил Климкин.

В начале 2018 года система биометрического контроля частично заработала на пунктах пропуска на украинской границе с РФ. Гражданам России, желающим въехать на территорию Украины, необходимо проходить трехэтапную процедуру биометрического контроля. При этом украинские власти не отказались от введения визового режима с РФ, они могут рассмотреть этот вопрос в случае неудовлетворительного качества работы системы биометрического контроля.