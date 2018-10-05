ЦИК ЛНР завершил выдачу удостоверений кандидата на выборы главы республики

ЛУГАНСК, 5 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) завершила в пятницу выдачу удостоверений кандидата для участия в выборах главы ЛНР, сообщили РИА Новости в ЦИК республики.
Выборы главы ЛНР планируется провести 11 ноября. Ранее ЦИК ЛНР зарегистрировала четырех кандидатов на должность главы самопровозглашенной Луганской народной республики. Исполняющему обязанности главы ЛНР Леониду Пасечнику и председателю республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Олегу Ковалю удостоверения кандидата для участия в выборах главы ЛНР выдали 4 октября.
"Сегодня Центральная избирательная комиссия вручила еще два удостоверения кандидатам на должность главы ЛНР Наталье Сергун и Людмиле Руснак", — сообщил представитель комиссии.