ЦИК ЛНР завершил выдачу удостоверений кандидата на выборы главы республики

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (58)

Подсчет голосов на одном из избирательных участков на выборах в ЛНР. Архивное фото

Подсчет голосов на одном из избирательных участков на выборах в ЛНР. Архивное фото

ЛУГАНСК, 5 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) завершила в пятницу выдачу удостоверений кандидата для участия в выборах главы ЛНР, сообщили РИА Новости в ЦИК республики.

По данным ведомства, сегодня удостоверения получили инженер по охране труда ОП "Вокзал Луганск" ГУП ЛНР "Луганская железная дорога" Наталья Сергун и председатель Перевальского территориального отделения общественного движения "Луганский экономический союз" Людмила Руснак.

Выборы главы ЛНР планируется провести 11 ноября. Ранее ЦИК ЛНР зарегистрировала четырех кандидатов на должность главы самопровозглашенной Луганской народной республики. Исполняющему обязанности главы ЛНР Леониду Пасечнику и председателю республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Олегу Ковалю удостоверения кандидата для участия в выборах главы ЛНР выдали 4 октября.

"Сегодня Центральная избирательная комиссия вручила еще два удостоверения кандидатам на должность главы ЛНР Наталье Сергун и Людмиле Руснак", — сообщил представитель комиссии.