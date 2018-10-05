Главы МИД ЕС одобрят новый санкционный режим по химоружию 15 октября

БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Министры иностранных дел стран ЕС одобрят 15 октября новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химоружия, говорится в обнародованной в пятницу повестке переговоров.
"Ожидается, что совет примет ряд решений и выводов без обсуждения, включая принятие нового режима санкций в отношении химического оружия", — говорится в повестке заседания совета по иностранным делам ЕС 15 октября под председательством главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
В заключениях, одобренных на саммите ЕС в конце июня, говорилось, что Евросовет "призывает как можно скорее принять новый режим ограничительных мер ЕС для решения проблемы применения и распространения химического оружия".
Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.
В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.