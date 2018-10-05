Президент Туниса продлил режим чрезвычайного положения в стране на месяц

КАИР, 5 окт — РИА Новости. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси принял решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), действующий в стране с 2015 года, еще на один месяц, сообщает государственное информационное тунисское агентство TAP со ссылкой на заявление канцелярии главы государства.

"После консультаций, проведенных с главой правительства и председателем палаты представителей, президент государства принял решение продлить режим чрезвычайного положения на всей территории республики на один месяц, начиная с 8 октября", — цитирует агентство заявление канцелярии.

Такое решение было принято ввиду истечения срока режима чрезвычайного положения, продленного 12 марта на семь месяцев.

Режим ЧП в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.