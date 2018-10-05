Президент Туниса продлил режим чрезвычайного положения в стране на месяц

КАИР, 5 окт — РИА Новости. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси принял решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), действующий в стране с 2015 года, еще на один месяц, сообщает государственное информационное тунисское агентство TAP со ссылкой на заявление канцелярии главы государства.
Такое решение было принято ввиду истечения срока режима чрезвычайного положения, продленного 12 марта на семь месяцев.
Режим ЧП в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.