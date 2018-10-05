Киев направил Москве ноту с просьбой допустить украинских врачей к Сенцову

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило РФ ноту с просьбой допустить украинских врачей к осужденному в России за подготовку теракта Олегу Сенцову для обследования, сообщила в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

"Только что отправили РФ очередную ноту с требованием допустить украинских и международных врачей к Сенцову для независимого обследования", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

Щойно надіслали РФ чергову ноту з вимогою допустити укр та міжнародних лікарів до Сенцова для незалежного обстеження. Маємо врятувати Олега — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 5 октября 2018 г.

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Ранее о прекращении голодовки Сенцова сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов. Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.