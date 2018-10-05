Додон призвал сторонников к полной мобилизации из-за возможных провокаций

КИШИНЕВ, 5 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что в ближайшее время парламентское большинство может перейти к реализации угроз, поэтому он призывает сторонников к мобилизации и готовности выйти на улицы.

Председатель молдавского парламента Андриан Канду, который несколько раз временно исполнял обязанности главы Молдавии, заявил 28 сентября, что следующий парламент может проголосовать за сокращение обязанностей президента и поставил под сомнение необходимость института президентства.

"Я серьезно озабочен этим и думаю, что нас ждут непростые времена, я призываю своих сторонников к полной мобилизации. Я не исключаю, что в ближайшие дни партии большинства начнут внедрять угрозы — ликвидировать институт президентства, не допустить партию социалистов до участия в выборах", — заявил Додон в эфире телеканала RTR Moldova.

Президент призвал людей, которые его поддерживают, быть готовыми к тому, что придется выйти на улицу.

"Если бы власти действовали в соответствии с конституцией, то у нас не было бы четыре раза отставки президента. Поэтому я призываю всех быть готовыми, в октябре-ноябре будет жарко", — отметил глава Молдавии.

Додона четыре раза временно отстраняли от обязанностей, причем три раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров. Указы о назначении новых министров оба раза были подписаны спикером парламента Андрианом Канду.

Противостояние президента Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.