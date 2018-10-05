Во Вьетнаме пять человек приговорили к тюрьме за посты в соцсетях

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Суд во Вьетнаме приговорил пять граждан страны к срокам от 8 до 15 лет тюремного заключения за посты в соцсетях и "другие мирные выражения своей позиции", которые были расценены как антиправительственная деятельность, сообщает правозащитная организация Amnesty International.

По данным организации, подсудимые были признаны виновными в совершении "действий, направленных на свержение народной власти". Приговор был вынесен по 79 статье вьетнамского уголовного кодекса.

Как сообщает Amnesty International, в прошлом месяце еще восемь человек во Вьетнаме попали в тюрьму за антиправительственную деятельность.

В августе сообщалось, что суд во Вьетнаме приговорил двух граждан США к 14 годам заключения за организацию серии терактов и антиправительственную деятельность. Еще десять человек были приговорены тогда к более коротким тюремным срокам. Все подсудимые были признаны виновными за "попытку государственного переворота".