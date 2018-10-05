В Газе 20 тысяч палестинцев участвуют в стычках с израильской армией

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Около 20 тысяч человек принимают участие в столкновениях с армией Израиля на границе сектора Газа, в сторону израильских солдат летят гранаты, сообщили в армейской пресс-службе.

"В настоящий момент около 20 тысяч человек участвуют в беспорядках в нескольких точках на границе с сектором Газа. Они жгут покрышки у пограничного ограждения и бросают гранаты и камни в военных", — говорится в заявлении армии.

В ответ на агрессию со стороны палестинских демонстрантов ВВС Израиля нанесли два удара по северу сектора Газа. "Самолеты ВВС Израиля нанесли два удара по северу сектора Газа в ответ на гранаты, запущенные в израильских военных в ходе ожесточенных беспорядков на границе с анклавом", — сообщили военные.

В пресс-службе подчеркнули, что израильские военные отвечают на беспорядки "инструментами разгона массовых протестов и огнем в соответствии с установленными правилами ведения огня".