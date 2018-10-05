На границе Газы два палестинца погибли в стычках с израильскими военными

ГАЗА, 5 окт — РИА Новости. Жертвами пятничных столкновений с израильской армией на границе сектора Газа и Израиля стали два палестинца, еще 45 получили ранения, заявил РИА Новости представитель Министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

"В 28-ую пятницу марша возвращения два палестинца погибли и еще 45 получили различные ранения… в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа", — заявил аль-Кидра.

Он добавил, что всего с 30 марта 2018 года, когда начался "марш возвращения", в ходе столкновений с израильскими военными на границе с Газой погибли 197 человек, ранения получили более 21,6 тысячи палестинцев.

С конца марта в секторе Газа продолжаются протестные акции — так называемый "Великий марш возвращения". Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными. С конца мая палестинские боевики и израильская армия уже четырежды обменивались ракетными обстрелами и авиаударами, но всякий раз эскалацию удавалось погасить Египту и ООН, которые разрабатывают проект долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа. Последний такой раунд прошел в начале августа, когда палестинцы за два дня выпустили порядка 200 ракет и мин, а израильтяне ответили бомбежками почти 150 целей на территории анклава.