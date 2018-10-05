В Киеве заявили о готовности обменять Сенцова на кого-либо из россиян

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Киев готов немедленно обменять осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова на кого угодно из россиян, осужденных на Украине за тяжкие преступления, заявила в пятницу первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
По ее словам, Сенцов принял решение прекратить голодовку с 6 октября.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.