В Киеве заявили о готовности обменять Сенцова на кого-либо из россиян

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Киев готов немедленно обменять осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова на кого угодно из россиян, осужденных на Украине за тяжкие преступления, заявила в пятницу первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"Украина готова немедленно забрать Олега и предоставить ему необходимое лечение и реабилитацию и передать в обмен кого-либо из россиян, осужденных на Украине за тяжкие преступления", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Сенцов принял решение прекратить голодовку с 6 октября.

Ранее о прекращении голодовки Сенцова сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов. Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.