Чижов назвал обвинения россиян в "кибератаках" несуразными

БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Раздуваемая на Западе шумиха вокруг заявлений о предполагаемой ответственности России за "кибератаку на ОЗХО" выглядит странно, если не сказать смешно, объективному наблюдателю трудно разглядеть элементарную логику в этой истории, полной несуразиц, заявил в пятницу журналистам постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Эту историю раздувают сейчас в ряде западных столиц, причем не только в Гааге, где якобы все это произошло, но и в других городах, включая даже Вашингтон, который находится достаточно далеко. Что побудило их ждать полгода, чтобы начать эту скоординированную кампанию, и вывалить это теперь залпом из разных точек? Я бы определил тут два момента", – сказал он российским журналистам.

"Во-первых, это только что завершившееся в Брюсселе заседание Совета НАТО в формате министров обороны. Одним из вопросов, которые рассматривались на нем, было усиление потенциала Альянса в борьбе с киберугрозами, как они это формулируют. Если говорить по-простому, то это – принципиальное решение о создании неких кибервойск", – напомнил Владимир Чижов.

"Во-вторых, 9 октября в вышеупомянутой Гааге открывается очередная сессия Исполнительного совета ОЗХО. На повестке дня – вопрос, который западные страны сумели продавить путем тщательной обработки целого ряда стран, включая те, которым до Гааги и проблем ОЗХО довольно далеко, – о придании сугубо технической организации ОЗХО атрибутивного механизма, то есть механизма определения ответственных за те или иные инциденты или, не дай Бог, случаи применения химического оружия. На следующей неделе уже в практической плоскости будет обсуждаться решение о выделении под это соответствующего финансирования", – пояснил постпред.

"Так что совпадение по времени всех этих компонентов, видимо, и дало кумулятивный эффект в виде эдакого антироссийского протуберанца", – отметил он.

"За этой шумихой трудно разглядеть элементарную логику. Во-первых, зачем спецслужбам или кому бы то ни было в России пытаться проникнуть в организацию, где она является полноправным членом? Как я себе представляю, никаких сверхъестественных секретов там не может быть по определению. Во-вторых, имеет место масса других несуразиц. При всем уважении к организациям, которые упоминаются, вряд ли они отправляют своих сотрудников в командировки на такси, да еще и с квитанцией на руках. Для объективного наблюдателя все это выглядит странно, если не сказать смешно", – заключил постпред.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.