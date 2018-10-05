В Таиланде рассказали о сезонной вспышке лихорадки денге

БАНГКОК, 5 окт – РИА Новости. Сезонная вспышка лихорадки денге в Таиланде стихает, однако опасность заражения пока остается, говорится в заявлении главы департамента эпидемического контроля министерства здравоохранения страны, опубликованном на сайте департамента.

Количество новых случаев заражения в последние недели снизилось с 5-8 тысяч в неделю до 2-3 тысяч в неделю, однако в регионах, где все еще идут сезонные дожди, необходимо продолжать применение мер быстрого реагирования для пресечения распространения болезни, говорится в заявлении, подписанном генеральным директором департамента Суванначаем Ваттханайинг-Чаренчаем.

В документе отмечается, что с 1 января по 1 октября 2018 года в Таиланде лихорадкой денге заболели 61 917 человек, скончались от этой болезни 80 человек. Большинство заболевших в последние недели составляли дети и молодые люди в возрасте от 10 до 24 лет. Наибольшая концентрация случаев заболевания наблюдалась в центральном регионе страны, северном регионе, на юге Таиланда и на северо-востоке страны в порядке убывания, говорится в заявлении.

Глава департамента напомнил в заявлении, что лихорадка денге распространена во всех странах с тропическим и субтропическим климатом. Он также отметил высокую эффективность мер быстрого реагирования, разработанных и применяемых министерством здравоохранения Таиланда, и известных по кодовому обозначению 3-3-1-5. Эти меры подразумевают немедленное сообщение о каждом случае заболевания местным подразделениям быстрого реагирования министерства в течение 3 часов после обнаружения, прибытие группы быстрого реагирования на место в течение 3 часов, уничтожение путем распыления инсектицидов всех взрослых дневных полосатых комаров Aedes Aegypti, которые являются переносчиками инфекции, в радиусе 100 метров от места заражения в течение 1 дня, и уничтожение всех личинок комаров в том же радиусе в течение 5 дней.

Департамент также рекомендует домохозяйствам превентивные меры против увеличения популяции комаров, такие как обязательное покрытие плотно прилегающими крышками всех больших емкостей с водой, включая бочки с собранной дождевой водой, и уничтожение неиспользуемых малых водоемов со стоячей водой и осушение луж.

Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет.