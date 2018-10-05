В ДНР пять человек погибли за неделю из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Пять человек погибли и десять получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 28 сентября по 4 октября 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили десять человек, из которых восемь военнослужащих республики, два ребенка… Погибли пять человек, два военнослужащих республики и три ребенка", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погиб 131 человек, ранения получили 268 человек. Всего с начала конфликта погибли 4698 человека, в том числе 81 ребенок.