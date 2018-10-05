На шоссе в Саудовской Аравии нашли тело мужчины на кровати

ДОХА, 6 окт — РИА Новости. Полиция Саудовской Аравии ведет расследование убийства мужчины, которого обнаружили под одеялом на кровати посреди шоссе на юго-западе королевства, сообщил в пятницу представитель полиции провинции Асир.

"В четверг вечером полицейские патрули получили информацию, что завернутый в одеяло мертвый человек лежит на кровати посреди шоссе в долине Талиа — в 11 километрах от города Абха (административный центр провинции Асир. — Прим. ред.)", — рассказал представитель сил безопасности. Его слова цитирует саудовский новостной портал "Ахбар24".

Саудовские СМИ разместили фотографию с места происшествия, на которой видна стоящая на трассе кровать без матраса, на которой под оранжевым одеялом лежит человек.

По словам представителя полиции, после осмотра тела удалось установить, что оно принадлежит иностранцу, который находился в Саудовской Аравии нелегально, и был убит из огнестрельного оружия. В настоящее время органы правопорядка пытаются установить обстоятельства совершения преступления и причастных к нему.