Додон вновь предложил присвоить Приднестровью особый юридический статус

КИШИНЕВ, 5 окт — РИА Новости. Премьер Молдавии Павел Филип и глава правительства Украины Владимир Гройсман считают, что приднестровскую проблему можно решить путем присвоения региону особого юридического статуса.
"Мы обсудили возможность решения приднестровской проблемы путем присвоения региону особого юридического статуса с сохранением целостности и суверенитета республики Молдова", — заявил Филип на пресс-конференции после пленарного заседания делегаций Молдавии и Украины в рамках ГУАМ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.