Додон вновь предложил присвоить Приднестровью особый юридический статус

КИШИНЕВ, 5 окт — РИА Новости. Премьер Молдавии Павел Филип и глава правительства Украины Владимир Гройсман считают, что приднестровскую проблему можно решить путем присвоения региону особого юридического статуса.

В июле 2017 года вице-премьер Молдавии Георгий Бэлан сообщал, что власти разрабатывают особый статус для Приднестровья в составе республики.

"Мы обсудили возможность решения приднестровской проблемы путем присвоения региону особого юридического статуса с сохранением целостности и суверенитета республики Молдова", — заявил Филип на пресс-конференции после пленарного заседания делегаций Молдавии и Украины в рамках ГУАМ.

По его словам, был отмечен значительный прогресс между странами в политическом плане, а также в экономическом и гуманитарном.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.