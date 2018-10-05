Киев более 80 раз срывал отвод сил у Станицы Луганской, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 80 раз срывали отвод сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

Ранее в ЛНР заявили, что Киев сорвал запланированный на пятницу отвод сил в этом районе.

"Хочу отметить, что уже около 80 раз украинская сторона срывает процесс разведения сил и средств на данном участке", — сказал Филипоненко.

Он уточнил, что в пятницу Народная милиция в установленном порядке в назначенное время запустила сигнальную ракету, демонстрирующую готовность к отводу сил, но ответных действий со стороны украинских силовиков не последовало.

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