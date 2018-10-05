Мадрид призвал власти Каталонии определиться с выходом из кризиса

МАДРИД, 5 окт – РИА Новости. Правительство Испании призывает руководство Каталонии определиться, хочет ли оно выйти из кризиса и начать диалог о самоуправлении, заявила официальный представитель правительства Испании, министр образования Исабель Селаа.
Эти слова прозвучали после того, как глава каталонского женералитета Ким Торра заявил, что в Испании происходят "политические преследования", "самые сильные со времен франкизма". "Правительство Каталонии затылком чувствует постоянную угрозу со стороны правительства, которое не снимает ногу с педали газа репрессий, несмотря на смену правительства", — сказал Торра.
Селаа призвала "к большей рациональности и меньшей жестикуляции", поскольку подобная риторика "очень нежелательна во время попыток достичь соглашений".
"Должен быть единый ответ на каталонский конфликт на базе диалога и закона", — сказала министр. Селаа также добавила, что правительство "обязано иметь много терпения, поскольку многое стоит на карте".
Селаа заявила, что последние заявления Торры "приводят к политическому параличу в Каталонии", назвав приостановку заседаний парламента Каталонии "очень плохой новостью для всех демократов".
Кризис в Каталонии обострился на этой неделе. Первого октября, когда каталонские националисты отмечали первую годовщину незаконного референдума о независимости, в автономном сообществе произошли беспорядки. Во вторник глава женералитета Ким Торра заявил, что каталонские националисты перестанут оказывать поддержку социалистическому правительству в конгрессе депутатов, если премьер Педро Санчес не представит предложение об "осуществлении права на самоопределение" Каталонии до ноября. В ответ испанское правительство заявило, что ему не надо раздумывать до ноября, чтобы дать ответ: оно не приемлет ультиматумов, отказывается говорить о независимости, но готово обсуждать вопрос самоуправления автономного сообщества.
В четверг обострились противоречия внутри самого каталонского руководства — из-за разногласий между двумя сепаратистскими партиями "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" по поводу передачи депутатских полномочий шестью политиками, которые находятся под следствием Верховного суда, другим представителям. В результате парламент Каталонии так и не смог провести заседание.