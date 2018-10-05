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Мадрид призвал власти Каталонии определиться с выходом из кризиса

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (628)
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© Фото : Pool Moncloa/Fernando CalvoВстреча премьера Испании Педро Санчеса и главы женералитета Каталонии Кима Торры в Мадриде. Архивное фотоВстреча премьера Испании Педро Санчеса и главы женералитета Каталонии Кима Торры в Мадриде. Архивное фото
© Фото : Pool Moncloa/Fernando Calvo

МАДРИД, 5 окт – РИА Новости. Правительство Испании призывает руководство Каталонии определиться, хочет ли оно выйти из кризиса и начать диалог о самоуправлении, заявила официальный представитель правительства Испании, министр образования Исабель Селаа.

Участники акции сторонников независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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"Пламенная риторика, искажающая реальность, которую использует глава женералитета, абсолютно не помогает найти выход из конфликта. Им надо будет определиться, хотят они говорить о самоуправлении, да или нет. Хотят они выйти из конфликта, да или нет", — заявила Селаа на пресс-конференции в Мадриде.

Эти слова прозвучали после того, как глава каталонского женералитета Ким Торра заявил, что в Испании происходят "политические преследования", "самые сильные со времен франкизма". "Правительство Каталонии затылком чувствует постоянную угрозу со стороны правительства, которое не снимает ногу с педали газа репрессий, несмотря на смену правительства", — сказал Торра.

Селаа призвала "к большей рациональности и меньшей жестикуляции", поскольку подобная риторика "очень нежелательна во время попыток достичь соглашений".

Акция протеста сторонников независимости Каталонии на вокзале в Жироне. Архивное фото
© AP Photo / Manu Fernandez
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Она также заявила, что правительство Испании всегда будет стремиться к диалогу с каталонскими властями, поскольку "пространство для него" есть, а также призывает подключиться к нему оппозиционные Народную партию и центристскую партию "Граждане". Ранее обе партии призывали испанское правительство ввести в Каталонии прямое правление. По словам министра, "между 155 статьей (конституции, которая позволяет ввести прямое правление в автономном сообществе – ред.) и разрывом есть большое пространство" для переговоров.

"Должен быть единый ответ на каталонский конфликт на базе диалога и закона", — сказала министр. Селаа также добавила, что правительство "обязано иметь много терпения, поскольку многое стоит на карте".

Селаа заявила, что последние заявления Торры "приводят к политическому параличу в Каталонии", назвав приостановку заседаний парламента Каталонии "очень плохой новостью для всех демократов".

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходил референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Движение за независимость оказалось в кризисе, который затягивает за собой всю Каталонию", — добавила Селаа. Министр также предупредила, что, если парламент автономного сообщества "примет решения, противоречащие конституции, правительство будет действовать соответствующе". Она призвала женералитет "возглавить диалог между всеми каталонцами", а сторонников независимости "разблокировать институты, чтобы они могли работать для жителей Каталонии".

Кризис в Каталонии обострился на этой неделе. Первого октября, когда каталонские националисты отмечали первую годовщину незаконного референдума о независимости, в автономном сообществе произошли беспорядки. Во вторник глава женералитета Ким Торра заявил, что каталонские националисты перестанут оказывать поддержку социалистическому правительству в конгрессе депутатов, если премьер Педро Санчес не представит предложение об "осуществлении права на самоопределение" Каталонии до ноября. В ответ испанское правительство заявило, что ему не надо раздумывать до ноября, чтобы дать ответ: оно не приемлет ультиматумов, отказывается говорить о независимости, но готово обсуждать вопрос самоуправления автономного сообщества.

В четверг обострились противоречия внутри самого каталонского руководства — из-за разногласий между двумя сепаратистскими партиями "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" по поводу передачи депутатских полномочий шестью политиками, которые находятся под следствием Верховного суда, другим представителям. В результате парламент Каталонии так и не смог провести заседание.

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