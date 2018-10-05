Мадрид призвал власти Каталонии определиться с выходом из кризиса

МАДРИД, 5 окт – РИА Новости. Правительство Испании призывает руководство Каталонии определиться, хочет ли оно выйти из кризиса и начать диалог о самоуправлении, заявила официальный представитель правительства Испании, министр образования Исабель Селаа.

"Пламенная риторика, искажающая реальность, которую использует глава женералитета, абсолютно не помогает найти выход из конфликта. Им надо будет определиться, хотят они говорить о самоуправлении, да или нет. Хотят они выйти из конфликта, да или нет", — заявила Селаа на пресс-конференции в Мадриде.

Эти слова прозвучали после того, как глава каталонского женералитета Ким Торра заявил, что в Испании происходят "политические преследования", "самые сильные со времен франкизма". "Правительство Каталонии затылком чувствует постоянную угрозу со стороны правительства, которое не снимает ногу с педали газа репрессий, несмотря на смену правительства", — сказал Торра.

Селаа призвала "к большей рациональности и меньшей жестикуляции", поскольку подобная риторика "очень нежелательна во время попыток достичь соглашений".

Она также заявила, что правительство Испании всегда будет стремиться к диалогу с каталонскими властями, поскольку "пространство для него" есть, а также призывает подключиться к нему оппозиционные Народную партию и центристскую партию "Граждане". Ранее обе партии призывали испанское правительство ввести в Каталонии прямое правление. По словам министра, "между 155 статьей (конституции, которая позволяет ввести прямое правление в автономном сообществе – ред.) и разрывом есть большое пространство" для переговоров.

"Должен быть единый ответ на каталонский конфликт на базе диалога и закона", — сказала министр. Селаа также добавила, что правительство "обязано иметь много терпения, поскольку многое стоит на карте".

Селаа заявила, что последние заявления Торры "приводят к политическому параличу в Каталонии", назвав приостановку заседаний парламента Каталонии "очень плохой новостью для всех демократов".

"Движение за независимость оказалось в кризисе, который затягивает за собой всю Каталонию", — добавила Селаа. Министр также предупредила, что, если парламент автономного сообщества "примет решения, противоречащие конституции, правительство будет действовать соответствующе". Она призвала женералитет "возглавить диалог между всеми каталонцами", а сторонников независимости "разблокировать институты, чтобы они могли работать для жителей Каталонии".

Кризис в Каталонии обострился на этой неделе. Первого октября, когда каталонские националисты отмечали первую годовщину незаконного референдума о независимости, в автономном сообществе произошли беспорядки. Во вторник глава женералитета Ким Торра заявил, что каталонские националисты перестанут оказывать поддержку социалистическому правительству в конгрессе депутатов, если премьер Педро Санчес не представит предложение об "осуществлении права на самоопределение" Каталонии до ноября. В ответ испанское правительство заявило, что ему не надо раздумывать до ноября, чтобы дать ответ: оно не приемлет ультиматумов, отказывается говорить о независимости, но готово обсуждать вопрос самоуправления автономного сообщества.

В четверг обострились противоречия внутри самого каталонского руководства — из-за разногласий между двумя сепаратистскими партиями "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" по поводу передачи депутатских полномочий шестью политиками, которые находятся под следствием Верховного суда, другим представителям. В результате парламент Каталонии так и не смог провести заседание.