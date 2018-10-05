Украина и Грузия подписали соглашение о поездках по внутренним ID-паспортам

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Премьеры Украины и Грузии Владимир Гройсман и Мамука Бахтадзе в пятницу подписали соглашение о взаимной отмене виз и поездках по внутренним паспортам в формате ID-карт.
"Вместе с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Наши граждане смогут путешествовать в Грузию по ID-паспортами Украины", — написал Гройсман в Twitter в пятницу.
🇺🇦️🇬🇪️ Разом з Прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе підписали Угоду про взаємне скасування візових вимог. Наші громадяни зможуть подорожувати до Грузії за ID-паспортами України.@BakhtadzeMamuka— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 5 октября 2018 г.