Российским журналистам показали лабораторию Лугара в Грузии

ТБИЛИСИ, 5 окт – РИА Новости. Руководство Национального центра по контролю заболеваний при Минздраве Грузии разрешило российским журналистам осмотреть лабораторию имени Ричарда Лугара в Тбилиси, которую подозревают в разработках биологического оружия, при этом американские специалисты там действительно работают, передает корреспондент РИА Новости, которая оказалась в числе посетивших лабораторию.

Ранее в пятницу руководство лаборатории отказывалось пускать туда российские СМИ вместе с грузинскими, но затем дало разрешение на посещение.

По лаборатории журналистов провел руководитель научного совета Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе. Он показал и рассказал, как именно работают сотрудники исследовательского центра.

Лаборатория расположена в здании из двух этажей. На первом этаже находится национальная коллекция микроорганизмов. Имнадзе заявил, что снимать этот объект запрещено, "так как это может быть использовано злоумышленниками неблагоприятно". При этом журналисты без камер смогли осмотреть эту территорию. Исследовательский центр напоминает офис, у стен которого расположены небольшие лабораторные комнаты с прозрачным стеклом, где и проводится диагностика микроорганизмов.

"Как видите, тут прозрачная система. Никто не может секретно ничем заниматься. По всему зданию установлены камеры", — заявил Имнадзе.

Он рассказал, что летом этого года, когда отдыхающие на горнолыжном курорте дети из России заболели, именно в этих помещениях грузинские специалисты за считанные часы установили точный диагноз. По его словам, дети были срочно госпитализированы в Тбилиси, их лечение прошло успешно.

Представители СМИ также осмотрели второй этаж здания, в котором небольшая часть, по утверждению Имнадзе, арендована американскими специалистами. На данный момент там работают три американца.

"При этом никто из них не может без моего ведома начать что-либо исследовать. Все контролируется грузинской стороной. Естественно, у грузинских специалистов есть допуск к этой комнате. Однако иностранные специалисты могут заниматься исследованиями лишь тут", — сказал он.

"Это и есть весь центр, никаких подвалов и скрытых комнат у нас нет, иначе я бы вас пропустил", — заявил Имнадзе РИА Новости. Большинство сотрудников, которых увидела корреспондент агентства, оказались женщинами.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории.

В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка), под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.