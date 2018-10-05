В ООН прокомментировали выбор лауреатов на Нобелевскую премию мира

Гинеколог Денис Мукенгере Муквеге в больнице на окраине Букаву в Конго. Архивное фото

Гинеколог Денис Мукенгере Муквеге в больнице на окраине Букаву в Конго. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 5 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Нобелевская премия мира за 2018 год абсолютно заслуженно присуждена двум борцам против сексуального насилия, заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Нобелевскую премию мира за 2018 год присудили Денису Муквеге и Наде Мурад за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны.

"Сложно представить двух более достойных лауреатов Нобелевской премии мира, чем Надя Мурад и Денис Муквеге. Это глубоко заслуженное признание двух исключительно храбрых, упорных и эффективных борцов против сексуального насилия и использования изнасилований в качестве оружия на войне", — приводит слова Бачелет пресс-служба УВКПЧ ООН.

Верховный комиссар отметила, что все правозащитники приветствуют Мурад и Муквеге. Она поблагодарила лауреатов за их работу, подчеркнув важность того, чтобы больше людей выступали за права женщин, меньшинств, за справедливость и в целом за права человека.

Денис Муквеге — конголезский гинеколог, основатель госпиталя Панзи, специализирующегося на помощи жертвам групповых изнасилований. Крупнейший современный специалист в области лечения гинекологических травм, спасший тысячи женщин.

Надя Мурад — иракская правозащитница, пережившая сексуальное рабство в запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство"*. Ведет общественную работу по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия.

*Террористическая организация, запрещенная в России.