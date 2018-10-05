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В ООН прокомментировали выбор лауреатов на Нобелевскую премию мира

Сюжет:
Нобелевская неделя-2018 (26)
(обновлено: 17:16 05.10.2018)
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© AFP 2018 / Marc JourdierГинеколог Денис Мукенгере Муквеге в больнице на окраине Букаву в Конго. Архивное фотоГинеколог Денис Мукенгере Муквеге в больнице на окраине Букаву в Конго. Архивное фото
© AFP 2018 / Marc Jourdier

ЖЕНЕВА, 5 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Нобелевская премия мира за 2018 год абсолютно заслуженно присуждена двум борцам против сексуального насилия, заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Французский физик Жерар Муру. Архивное фото
© REUTERS / Charles Platiau
Лауреат Нобелевской премии переплывал Волгу и изучал иконы лазером

Нобелевскую премию мира за 2018 год присудили Денису Муквеге и Наде Мурад за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны.

"Сложно представить двух более достойных лауреатов Нобелевской премии мира, чем Надя Мурад и Денис Муквеге. Это глубоко заслуженное признание двух исключительно храбрых, упорных и эффективных борцов против сексуального насилия и использования изнасилований в качестве оружия на войне", — приводит слова Бачелет пресс-служба УВКПЧ ООН.

Верховный комиссар отметила, что все правозащитники приветствуют Мурад и Муквеге. Она поблагодарила лауреатов за их работу, подчеркнув важность того, чтобы больше людей выступали за права женщин, меньшинств, за справедливость и в целом за права человека.

Рисунки с портретами лауреатов Нобелевской премии мира 2018 Дениса Муквеге и Нади Мурад
© REUTERS / Nerijus Adomaitis
Эксперт рассказал, что повлияло на выбор лауреатов премии мира в этом году

© AFP 2018 / Kena BetancurИракская правозащитница езидского происхождения Надя Мурад
© AFP 2018 / Kena Betancur
Иракская правозащитница езидского происхождения Надя Мурад

Денис Муквеге — конголезский гинеколог, основатель госпиталя Панзи, специализирующегося на помощи жертвам групповых изнасилований. Крупнейший современный специалист в области лечения гинекологических травм, спасший тысячи женщин.

Надя Мурад — иракская правозащитница, пережившая сексуальное рабство в запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство"*. Ведет общественную работу по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия.

 

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

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