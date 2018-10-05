В Италии поймали опасного мафиози

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Полиция Италии при содействии Европола задержала на Сицилии одного из опаснейших мафиози и сына известного члена "Коза Ностра", имя задержанного не разглашается, сообщили в пятницу в полицейской службе Евросоюза.

"Утром 1 октября итальянская полиция при поддержке Европола засекла и арестовала недалеко от сицилийской коммуны Вита подозреваемого, известного как В.М., одного из крупнейших преступников Италии", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте.

В Европоле уточнили, что итальянская полиция разыскивала пойманного мафиози с 2016 года. Он подозревается в причастности к жестокому тройному убийству, совершенному в 2006 году в северной Италии.

Задержать мафиози удалось, благодаря "плодотворному обмену информацией" между Европолом, Италией и другими странами-членами ЕС. Как сообщили в полицейской службе ЕС, задержанный "имел международные связи" в ЕС и третьих странах.

Совместная операция проводилась в рамках итальянского проекта Eurosearch, целью которого является обнаружение и задержание опасных мафиози в Европе.

Ранее в текущем году Европол и итальянские правоохранители провели четыре аналогичные операции (7 и 12 мая, 28 июля и 18 августа), в ходе которых были задержаны три члена "Коза Ностра" и один из главарей организации "Ндрангета".