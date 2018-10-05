Надя Мурад заплакала, узнав о присуждении ей Нобелевской премии мира

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Активистка Надя Мурад из Северного Ирака, одна из двух лауреатов Нобелевской премии мира за 2018 год, не смогла сдержать слезы, узнав о присуждении ей награды.

"Надя просто плакала, когда я говорил с ней по телефону. Она плакала и не могла говорить", — признался брат правозащитницы Сауд Мурад в интервью телеканалу NRK

Он отметил, что это событие имеет огромное значение для его народа, особенно для женщин, которым в последние годы пришлось пережить много травмирующих событий.

Надя Мурад пережила сексуальное рабство в ИГ* и ведет сегодня общественную работу по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия войны.

*Террористическая организация, запрещенная в России