ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Американская компания Westinghouse, поставляющая топливо для украинских АЭС, не обнаружила свидетельств, указывающих на успешность попыток взлома ее систем, сообщила в пятницу РИА Новости представитель компании Сара Касселла.

В четверг Минюст США обвинил российских граждан во взломе компании Westinghouse.

"В обвинительном заключении, действительно, говорится, что была кампания фишинга (рассылки сообщений с опасными ссылками или вложениями — ред.) против наших сотрудников. Мы не обнаружили свидетельств того, что фишинговые кампании против наших сотрудников для взлома систем Westinghouse были успешными", — сказала Касселла.

Американский Минюст ранее заявил, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.