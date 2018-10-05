Индия не боится. Они купят С-400, несмотря на угрозы американцев

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Москва и Дели заключили соглашение о поставке ракетной зенитной системы С-400 на общую сумму в 5,5 миллиарда долларов. Покупка российских вооружений — черная метка для Вашингтона. С августа действуют американские санкции, распространяющиеся на торговых партнеров Москвы в военной сфере. Однако в Индии считают, что применить рестрикции Белый дом не решится.

Америка может не все

Соглашение о покупке С-400 подписано в ходе встречи российского президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Перед этим Дели выдержал непростые переговоры с Вашингтоном. В сентябре сюда приезжал госсекретарь США Майкл Помпео, но добиться отказа от сделки ему не удалось.

Приобретение С-400, как полагают в Индии, позволит поддержать баланс сил с Китаем, уже купившим российскую зенитную ракетную систему, а также повлияет на отношения с соседним Пакистаном. Чтобы сохранить позиции в регионе, Дели выделяет 100 миллиардов долларов на перевооружение армии. Немалая часть этих средств достанется России. Хотя США наращивают поставки вооружений в Индию, конкурентоспособных аналогов С-400 у них нет. Кроме того, американцы не готовы делиться с индийцами многими из своих военных технологий.

В Дели понимают, что могут попасть под санкции, но готовы к такому риску. Расчет строится на твердой геополитической основе. При Трампе Вашингтон резко отдалился как от Китая, так и от его союзника в Южной Азии, Пакистана. Других партнеров, кроме Дели, в этом регионе у американцев нет. Потому индийцы уверены, что Белый дом не отважится на санкции.

Вашингтону достаточно врагов

В Белом доме известию о поставке российских С-400 вряд ли обрадуются, поскольку это ставит вопрос о применении утвержденного в августе 2017-го блока ограничений, включенного в закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). За приобретение российского вооружения Вашингтон уже ввел рестрикции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР. Сделать то же самое с индийцами значило бы оттолкнуть от себя еще одну страну. А не сделать — продемонстрировать политическую слабость и условность объявленных санкций.

Но остается лазейка, чтобы выйти из дипломатического тупика, — ведь формально Индия "сократила закупку вооружений у России". В действительности это очень условно: на российские технологии все равно приходится 40 процентов оборонных закупок Дели.

Военные контракты, заключенные еще во времена СССР, продолжают приносить пользу Москве. На вооружении у Дели находятся самолеты Миг и Сухой, танки T-72 и T-90, атомная подлодка российского производства. По итогам переговоров Путина и Моди Дели принял решение о новых закупках: парк вооружений Индии пополнят еще несколько военных кораблей общей стоимостью в 2,2 миллиарда долларов.

Индия все просчитала

В фокусе переговоров между Путиным и Моди — возможность создания в будущем платежной системы, позволяющей рассчитываться без использования доллара. Развитие этой технологии свело бы на нет действие экстерриториальных американских санкций, в частности предусмотренных законом CAATSA. Интерес к подобным проектам проявляют не только в Дели: о желании обходиться без доллара заявляют политики Евросоюза и власти Китая. Однако для того, чтобы научиться жить без американской валюты, международному сообществу понадобится время.

Пока альтернативные технологии не получили распространения, в Дели ожидают, как Вашингтон отреагирует на сделку. Единства в американских элитах нет. Белый дом склонен закрыть глаза на нарушение индийцами санкционного режима. Однако конгресс, где тон задают антироссийски настроенные республиканцы, может потребовать буквального выполнения закона CAATSA.

Эксперты по Индии, к которым обратились за комментарием РИА Новости, считают, что рестрикции против Дели все-таки не введут. "Не думаю, что США пойдут на это. И мне кажется, что в Индии смогли заручиться какими-то гарантиями с их стороны. Об этом косвенно свидетельствует само поведение индийской стороны", — рассказала в интервью агентству руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

Того же мнения придерживается и научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. "Нынешняя американская администрация не заинтересована в обострении отношений с Индией, рассматривая Нью-Дели как потенциального союзника в противостоянии Пекину. Вероятно, вопрос о приобретении Индией С-400 обсуждался на встрече "2+2" в сентябре. Вряд ли стоит ожидать американских санкций в связи с нынешним контрактами; возможные рестрикции в отношении будущих контрактов зависят от развития внутриполитической ситуации в США и динамики их отношений с Китаем", — полагает востоковед.