Индия не боится. Они купят С-400, несмотря на угрозы американцев

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Москва и Дели заключили соглашение о поставке ракетной зенитной системы С-400 на общую сумму в 5,5 миллиарда долларов. Покупка российских вооружений — черная метка для Вашингтона. С августа действуют американские санкции, распространяющиеся на торговых партнеров Москвы в военной сфере. Однако в Индии считают, что применить рестрикции Белый дом не решится.
Америка может не все
Соглашение о покупке С-400 подписано в ходе встречи российского президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Перед этим Дели выдержал непростые переговоры с Вашингтоном. В сентябре сюда приезжал госсекретарь США Майкл Помпео, но добиться отказа от сделки ему не удалось.
Приобретение С-400, как полагают в Индии, позволит поддержать баланс сил с Китаем, уже купившим российскую зенитную ракетную систему, а также повлияет на отношения с соседним Пакистаном. Чтобы сохранить позиции в регионе, Дели выделяет 100 миллиардов долларов на перевооружение армии. Немалая часть этих средств достанется России. Хотя США наращивают поставки вооружений в Индию, конкурентоспособных аналогов С-400 у них нет. Кроме того, американцы не готовы делиться с индийцами многими из своих военных технологий.
В Дели понимают, что могут попасть под санкции, но готовы к такому риску. Расчет строится на твердой геополитической основе. При Трампе Вашингтон резко отдалился как от Китая, так и от его союзника в Южной Азии, Пакистана. Других партнеров, кроме Дели, в этом регионе у американцев нет. Потому индийцы уверены, что Белый дом не отважится на санкции.
Вашингтону достаточно врагов
Но остается лазейка, чтобы выйти из дипломатического тупика, — ведь формально Индия "сократила закупку вооружений у России". В действительности это очень условно: на российские технологии все равно приходится 40 процентов оборонных закупок Дели.
Военные контракты, заключенные еще во времена СССР, продолжают приносить пользу Москве. На вооружении у Дели находятся самолеты Миг и Сухой, танки T-72 и T-90, атомная подлодка российского производства. По итогам переговоров Путина и Моди Дели принял решение о новых закупках: парк вооружений Индии пополнят еще несколько военных кораблей общей стоимостью в 2,2 миллиарда долларов.
Индия все просчитала
Пока альтернативные технологии не получили распространения, в Дели ожидают, как Вашингтон отреагирует на сделку. Единства в американских элитах нет. Белый дом склонен закрыть глаза на нарушение индийцами санкционного режима. Однако конгресс, где тон задают антироссийски настроенные республиканцы, может потребовать буквального выполнения закона CAATSA.
Эксперты по Индии, к которым обратились за комментарием РИА Новости, считают, что рестрикции против Дели все-таки не введут. "Не думаю, что США пойдут на это. И мне кажется, что в Индии смогли заручиться какими-то гарантиями с их стороны. Об этом косвенно свидетельствует само поведение индийской стороны", — рассказала в интервью агентству руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.
Того же мнения придерживается и научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. "Нынешняя американская администрация не заинтересована в обострении отношений с Индией, рассматривая Нью-Дели как потенциального союзника в противостоянии Пекину. Вероятно, вопрос о приобретении Индией С-400 обсуждался на встрече "2+2" в сентябре. Вряд ли стоит ожидать американских санкций в связи с нынешним контрактами; возможные рестрикции в отношении будущих контрактов зависят от развития внутриполитической ситуации в США и динамики их отношений с Китаем", — полагает востоковед.