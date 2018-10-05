Кучма рассказал, кто может стать его преемником на переговорах в Минске

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кучма, который вышел из контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, считает, что его преемником в переговорном процессе в Минске может быть Руслан Демченко, советник президента Петра Порошенко.
"Решение о преемнике будет принимать президент. Со мной постоянно был советник президента Руслан Демченко, он профессиональный человек, дипломат, бывший первый заместитель министра иностранных дел. Это мое мнение", — сказал Кучма журналистами в ответ на вопрос о том, кого он видит своим приемником. Слова Кучмы приводит агентство УНИАН.
В то же время Кучма отметил, что работа в контактной группе была для него сложной психологически.
"Для меня это было сложное психологическое напряжение, я всю жизнь привык принимать решения, за них отвечать и выполнять. А ты можешь только декларировать позицию Киева, а решать не можешь — в этом тоже проблема", — добавил он.