Кучма рассказал, кто может стать его преемником на переговорах в Минске

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кучма, который вышел из контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, считает, что его преемником в переговорном процессе в Минске может быть Руслан Демченко, советник президента Петра Порошенко.

Во вторник пресс-секретарь бывшего президента Украины Кучмы Дарья Олифер сообщила, что он завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Кучма ранее заявлял, что покинет свой пост по достижению "критического возраста". В августе ему исполнилось 80 лет.

"Решение о преемнике будет принимать президент. Со мной постоянно был советник президента Руслан Демченко, он профессиональный человек, дипломат, бывший первый заместитель министра иностранных дел. Это мое мнение", — сказал Кучма журналистами в ответ на вопрос о том, кого он видит своим приемником. Слова Кучмы приводит агентство УНИАН.

В то же время Кучма отметил, что работа в контактной группе была для него сложной психологически.

"Для меня это было сложное психологическое напряжение, я всю жизнь привык принимать решения, за них отвечать и выполнять. А ты можешь только декларировать позицию Киева, а решать не можешь — в этом тоже проблема", — добавил он.