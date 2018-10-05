Южная Корея и КНДР провели встречу на уровне министров в Пхеньяне

ТОКИО, 5 окт – РИА Новости. Министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн и председатель северокорейского комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон провели в пятницу встречу в Пхеньяне, в ходе которой обсудили пути реализации соглашения, достигнутого лидерами обеих стран в ходе межкорейского саммита в сентябре.

По данным агентства Ренхап , встреча представителей Южной Кореи и КНДР состоялась в ходе визита делегации южнокорейских государственных и общественных деятелей в Пхеньян для участия в совместном праздновании 11-й годовщины межкорейского саммита 2007 года. В делегацию входят около 160 человек, в том числе, министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн, председатель правящей в стране Демократической партии Ли Чэ Чхан, а также сын покойного ныне экс-президента Южной Кореи Но Му Хёна – Но Гон Хо.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын уже трижды встречались в этом году, в последний раз в Пхеньяне в сентябре. К концу года лидера КНДР ожидают с визитом в Сеуле.

По итогам их последней встречи было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Кроме этого министр обороны двух стран в присутствии лидеров подписали соглашение по конкретным мерам предотвращения столкновений и обеспечения безопасности.