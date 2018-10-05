Пропавший глава Интерпола находится под следствием в Китае, сообщили СМИ

ПЕКИН, 5 окт — РИА Новости. Пропавший глава Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

"Представители дисциплинарного ведомства забрали 64-летнего чиновника, который также занимает должность заместителя министра общественной безопасности Китая, на допрос сразу же после того, как он прибыл в Китай из Франции на прошлой неделе", — уточнило СМИ.

При этом пока неизвестно, какое расследование проводится и где он находится.

Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что во Франции расследуют исчезновение Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября и переставшего выходить на связь.