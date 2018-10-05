Кандидат в мэры Барселоны прокомментировал ситуацию в Каталонии

МАДРИД, 5 окт – РИА Новости. Испанское правительство должно будет вновь ввести прямое правление в Каталонии, если ситуация еще больше осложнится и в автономном сообществе перестанут работать институты власти, заявил бывший премьер-министр Франции, кандидат на пост мэра Барселоны Мануэль Вальс.
Данная статья позволяет правительству страны с разрешения сената брать на себя прямое управление в автономном сообществе, если оно "не выполняет обязательств, налагаемых на него Конституцией и другими законами, или действует образом, который серьезно противоречит общим интересам Испании". 155 статья конституции была применена впервые в конце октября прошлого года после объявления независимости каталонским парламентом. Прямое правление было отменено после вступления в полномочия нового правительства Каталонии 2 июня.
По словам Вальса, нынешнее каталонское правительство "нападает на правовое государство" и принцип "разделения властей", что "не может быть приемлемо". "Мне жаль, что происходит такое, это может иметь серьезные последствия для Испании и для Европы", — сказал Вальс.
Ранее применить 155 статью конституции в Каталонии требовали правая Народная партия и центристская партия "Граждане".
Первого октября, когда каталонские националисты отмечали первую годовщину незаконного референдума о независимости, в автономном сообществе произошли беспорядки.
В референдуме 1 октября 2017 года приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.
Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.