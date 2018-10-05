Кандидат в мэры Барселоны прокомментировал ситуацию в Каталонии

МАДРИД, 5 окт – РИА Новости. Испанское правительство должно будет вновь ввести прямое правление в Каталонии, если ситуация еще больше осложнится и в автономном сообществе перестанут работать институты власти, заявил бывший премьер-министр Франции, кандидат на пост мэра Барселоны Мануэль Вальс.

"Если будет тупиковая ситуация и не будут работать институты, центральное правительство должно будет искать решение, например, применить 155 статью", — заявил Вальс в интервью радиостанции Onda Cero

Данная статья позволяет правительству страны с разрешения сената брать на себя прямое управление в автономном сообществе, если оно "не выполняет обязательств, налагаемых на него Конституцией и другими законами, или действует образом, который серьезно противоречит общим интересам Испании". 155 статья конституции была применена впервые в конце октября прошлого года после объявления независимости каталонским парламентом. Прямое правление было отменено после вступления в полномочия нового правительства Каталонии 2 июня.

По словам Вальса, нынешнее каталонское правительство "нападает на правовое государство" и принцип "разделения властей", что "не может быть приемлемо". "Мне жаль, что происходит такое, это может иметь серьезные последствия для Испании и для Европы", — сказал Вальс.

Ранее применить 155 статью конституции в Каталонии требовали правая Народная партия и центристская партия "Граждане".

Кризис в Каталонии обострился на этой неделе. Глава женералитета Ким Торра заявил, что каталонские националисты перестанут оказывать поддержку социалистическому правительству в конгрессе депутатов, если Санчес не представит предложение об "осуществлении права на самоопределение" Каталонии до ноября. В ответ испанское правительство заявило, что ему не надо раздумывать до ноября, чтобы дать ответ: оно не приемлет ультиматумов, отказывается говорить о независимости, но готово обсуждать вопрос самоуправления автономного сообщества.

Первого октября, когда каталонские националисты отмечали первую годовщину незаконного референдума о независимости, в автономном сообществе произошли беспорядки.

В референдуме 1 октября 2017 года приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.