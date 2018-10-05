Эксперт рассказал о желании четырех стран ЕС улучшить отношения с Россией

БРЮССЕЛЬ, 5 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Как минимум четыре страны Евросоюза — Венгрия, Чехия, Австрия и Италия — все менее поддерживают антироссийскую направленность политики ЕС, считает глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

"Венгрия, Чехия, Австрия и Италия все менее и менее мотивированы к тому, чтобы европейский проект носил антироссийский характер", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, в Евросоюзе "все более возникает желание нормализовать отношения с РФ". Об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости выстраивать новую европейскую архитектуру безопасности с участием России.

"В ухудшении отношений с РФ в рядах ЕС заинтересованы радикально настроенные атлантисты", — считает Томанн.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.